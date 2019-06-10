新华社北京6月10日电（国际观察）托卡耶夫当选哈总统 首要任务发展经济

新华社记者周良

根据哈萨克斯坦中央选举委员会10日公布的初步计票结果，哈现任总统托卡耶夫在9日举行的总统选举中以超过70%的得票率大幅领先其他候选人，当选已成定局。

分析人士认为，凭借丰富的从政经验以及来自哈首任总统纳扎尔巴耶夫的信任与支持，托卡耶夫的当选符合此前民调预期。预计托卡耶夫今后将继续奉行纳扎尔巴耶夫时代的多元外交政策，而发展经济，特别是推动各项改革不断深入、改善单一的经济结构，将是托卡耶夫的首要任务。

高票当选情理之中

早在总统选举前，哈萨克斯坦多个民调就显示，托卡耶夫高票当选的可能性非常大。舆论认为，纳扎尔巴耶夫以及执政党祖国之光党的全力支持、托卡耶夫本人的社会威望和丰富的从政经验，都为其胜选奠定了基础。

纳扎尔巴耶夫今年3月19日宣布辞去总统职务，其任期原本应于2020年4月结束。3月20日，时任议会上院议长的托卡耶夫依照宪法宣誓就任总统。托卡耶夫4月9日签署总统令，将哈总统选举日期提前至今年6月9日。

托卡耶夫精通英文和中文，曾在苏联驻华使馆工作，并曾担任哈外交部长、政府总理、联合国副秘书长以及哈上议院议长等重要职务。纳扎尔巴耶夫曾评价说，托卡耶夫熟悉哈经济政治形势，可以把治理哈萨克斯坦的重任托付给他。

分析人士指出，与代表其他政党参选的候选人相比，受纳扎尔巴耶夫推荐、代表执政党祖国之光党参选的托卡耶夫，无论是从拥有的政治资源还是从民众支持率来看，都占有绝对优势。托卡耶夫此次成功当选，实现了哈政权的平稳过渡，有助于维护社会稳定和持续吸引外部投资。

首要任务发展经济

哈萨克斯坦1991年独立后，得益于纳扎尔巴耶夫制定的资源立国政策，经济发展取得了巨大成就：经济总量增加15倍，居民收入增加9倍，人均国内生产总值已达到中高收入国家水平。与此同时，哈萨克斯坦的国际影响力也不断提升，在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。

然而，2008年国际金融危机爆发后，国际市场大宗商品价格大幅下跌对依赖资源出口的哈经济带来很大冲击，影响并制约哈经济发展的诸多问题也日益显现。尽管哈政府近年来采取大规模私有化、大幅改善基础设施等措施来增强经济活力、推动经济转型，并取得了一定成效，但长期困扰哈经济的区域发展不平衡、经济结构单一等诸多问题并没有从根本上得到解决。

托卡耶夫曾在竞选纲领中明确表示，当选后的优先任务就是增加居民收入、提高居民生活水平并确保经济持续增长。

分析人士指出，纳扎尔巴耶夫此前辞去总统职务并退居二线的重要考量之一，正是希望让更具能力的领导人来治理国家，使哈经济发展过程中的难题得到真正解决。然而，从纳扎尔巴耶夫时期就酝酿并推动的医疗改革、养老改革、土地改革等一系列改革措施，势必会遭遇挑战。托卡耶夫今后想要继续推进这些改革仍然面临严峻考验。

多元外交政策不变

无论从经济实力、国际地位还是地缘政治角度分析，哈萨克斯坦都是中亚地区的重要国家之一。随着托卡耶夫当选，哈今后将奉行什么样的外交政策，成为舆论关注的另一个焦点。

哈分析人士普遍认为，托卡耶夫上台后将继续奉行纳扎尔巴耶夫时代的多元外交政策，同中国、俄罗斯、欧盟、美国等各方积极发展关系，为哈经济发展创造有利的外部环境。托卡耶夫本人也多次强调，如果他当选总统，他将确保对内对外政策的连续性、可预测性和稳定性。

托卡耶夫对中国非常了解。今年4月，他在接受《俄罗斯报》专访时表示，“一带一路”倡议对哈方具有特殊意义。中国前驻哈大使姚培生告诉记者，托卡耶夫在撰写的多部关于哈外交政策的专著中，强调了发展对华关系的历史必然性和现实重要性。

(责编：燕勐、杨牧)