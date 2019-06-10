驻尼日利亚大使发表署名文章：任何挑战都挡不住中国前进的步伐

驻尼日利亚大使周平剑（姜宣 摄）

人民网阿布贾6月10日电（记者 姜宣） 近日，驻尼日利亚大使周平剑在尼《领导者报》、《领航报》、《每日信报》等当地主流媒体发表署名文章，宣介《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书内容。全文如下：

“中美贸易战，谁会胜出？”

不久前我就中国发展和对外关系向阿布贾大学师生做演讲时，被问及这样一个问题。

贸易战不会有赢家。坦诚说，中国要“贸易”，不要“战”。

2017年新一届美国政府上任后，以加征关税等手段相威胁，频频挑起与主要贸易伙伴之间的经贸摩擦。2018年3月以来，针对美国政府单方面发起的中美经贸摩擦，中国不得不采取有力应对措施，坚决捍卫国家和人民利益。同时，中国始终坚持通过对话协商解决争议的基本立场，与美国开展多轮经贸磋商，努力稳定双边经贸关系。中国的态度是一贯的、明确的。中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的。

中国最近发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书重申：“在重大原则问题上中国决不让步。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。”

国务院新闻办公室6月2日发布的白皮书全文约8300字，完整、准确地还原了中美经贸磋商的过程，介绍了事实真相。除前言和结束语外，共包括三部分，分别是美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益，美国在中美经贸磋商中出尔反尔、不讲诚信，中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。

白皮书讲得清清楚楚，中美经贸磋商每次经历波折都是由于美方出尔反尔、违背共识、不讲诚信造成的。美方指责中方在磋商中“开倒车”完全是歪曲事实、倒打一耙。

读者朋友也许还记得，针对美方指责中方从事“不公平贸易行为”，去年9月24日中方发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，对美方在贸易逆差、知识产权、技术转让等方面对中方的不实指责一一进行了权威回应和批驳。

两份白皮书全面介绍了中美经贸磋商基本情况，阐明了中国对中美经贸磋商的政策立场。

在阿布贾大学同师生们交流时，我并没有过多谈及白皮书，更多分享的是关于中国的一些根本特性。我认为，只要真正深入地了解了一个真实的中国，人们对涉及中国的重大问题，诸如中美经贸磋商，都不难自己得出结论。

我从中国共产党的领导讲起。中国共产党1921年成立，1949年开始执政，从来都是中国人民的主心骨。从极其艰难处境起步，中国共产党发展壮大成为世界上最强大的执政党。无论是弱小还是强大，无论是顺境还是逆境，都初心不改、矢志不渝，团结带领中国人民历经千难万险，付出巨大牺牲，敢于面对曲折，勇于修正错误，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。中国的发展不会一帆风顺，必然会有艰难险阻甚至惊涛骇浪。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国面对各种风险和挑战，有信心迎难而上，化危为机，不断开拓新天地。任何挑战都挡不住中国前进的步伐。

我谈到中华人民共和国的成立。中华民族有五千多年的文明历史，创造了灿烂的中华文明，为人类作出了卓越贡献，成为世界上伟大的民族。1840年的鸦片战争后，中国陷入内忧外患的黑暗境地，中国人民经历了战乱频仍、山河破碎、民不聊生的深重苦难。对外方面长期遭受列强欺凌，不平等条约强加不绝，实可谓丧权辱国。随着1949年10月1日中华人民共和国的成立，旧中国长达百年的屈辱外交彻底终结了。新中国成立70年以来，坚定奉行独立自主的和平外交政策，弘扬和平共处五项原则，从未在重大原则问题上做过让步。在中美经贸磋商问题上，中国始终坚持相互尊重、平等互利、讲求诚信的立场。然而，中国不会畏惧任何压力，也做好准备迎接任何挑战。谈，大门敞开；打，奉陪到底。

我还提到中国致力于深化改革开放。开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中宣布，中国将采取一系列重大改革开放举措，加强制度性、结构性安排，促进更高水平对外开放，包括更广领域扩大外资市场准入、更大力度加强知识产权保护国际合作、更大规模增加商品和服务进口、更加有效实施国际宏观经济政策协调、更加重视对外开放政策贯彻落实。一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

“合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好的未来。”《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书在结束语中讲得好：“在中美经贸磋商总的方向上，中国不是向后看，而是向前看。双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。中美达成一个互利双赢的协议，符合中美两国利益，顺应世界各国期待。希望美国同中国相向而行，本着相互尊重、平等互利的精神，管控经贸分歧，加强经贸合作，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，增进两国和世界人民福祉。”

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