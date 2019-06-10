新华时评：健康财富钥匙就在你我手中

新华社青岛6月10日电 题：健康财富钥匙就在你我手中

新华社记者田晓航、苏万明

博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会6月10日在中国青岛举行。已有18年历史的博鳌亚洲论坛首次成立全球健康论坛，以“健康无处不在——可持续发展的2030时代，人人得享健康”为主题，彰显论坛参与各方共同努力应对人类健康挑战、推动人人享有健康权利的决心。

健康是一个人最宝贵的财富，更是一项基本权利。无论是谁，健康福祉都应该得到充分保障。

过去几十年，人类卫生健康领域取得诸多历史性突破：征服天花病；1990年以来，五岁以下儿童死亡率降低50%以上，全球人口平均预期寿命提升至少7岁……以中国为代表的一些发展中国家，在基本医疗保险参保率、人均预期寿命和居民主要健康指标等方面取得飞跃性进步。

6月10日，观众在博鳌亚洲论坛全球健康博览会上了解海洋生物医药信息。 新华社记者 李紫恒 摄

然而，实现“人人得享健康”的目标仍然任重道远，人类健康仍面临各种挑战：各国卫生发展水平极不平衡，全球一半人口无法获得基本卫生服务；气候变化和环境污染对健康的危害日益加重；高血压、糖尿病、恶性肿瘤和许多传染性疾病正在剥夺亿万人的健康甚至生命；便捷的交通和信息网络、日益紧密的人员和贸易往来，也让疾病的传播扩散变得更加容易……

维护卫生安全，促进人类健康，没有任何国家和地区能够置身事外，加强合作、群策群力是时代之需、大势所趋。中国作为世界第一人口大国和最大的发展中国家，提出并努力推动“健康中国”战略，颁布实施《“健康中国2030”规划纲要》等行动方案，促进中国卫生健康事业发展，积极参与国际健康合作，为世界解决基本卫生覆盖问题贡献了可借鉴的路线图。

人类社会已经迈入崭新的大健康时代，健康财富的钥匙就在你我手中。利用创新促进人类健康，将健康融入所有政策，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会必将进一步凝聚共识、汇聚合力，开启维护和增进人类命运共同体健康福祉的新篇章。

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