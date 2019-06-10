俄罗斯票房冠军电影《绝杀慕尼黑》中国将映

曾创下俄罗斯影史本土票房纪录的电影《绝杀慕尼黑》，将于13日起在中国上映。影片改编自体育史上的真实事件，讲述了1972年慕尼黑奥运会男篮决赛中苏联队打败了保持了36年全胜纪录的美国队的故事。
引进方中影集团介绍，影片中，冷战中相互对峙的美国和苏联相遇在慕尼黑奥运会的男篮决赛中。决赛结束前三秒钟，美国队以一分优势领先，已开始提前庆祝胜利；然而苏联队顶住压力，在教练率领下坚持战斗到最后一秒，让比赛结果发生逆转……
“这场比赛是非凡的：美国人至今仍记得它，我们也是如此。”导演安东·梅戈尔迪切夫接受采访时说，主创试图理解他们并客观地重现比赛中的双方。
该片由弗拉基米尔·马什科夫、约翰·萨瓦格、玛拉特·巴沙洛夫、谢尔盖·加尔玛仕、伊万·科列斯尼科夫主演，2017年在俄罗斯上映后曾以30亿卢布创下本土电影票房纪录。
今年正值中俄建交70周年，该片曾受邀在第九届北京国际电影节上展映，并已在中国开启大规模超前点映，收获了国内观众好评。（记者白瀛）
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