俄共领导人：美国对华经贸制裁措施行不通

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫日前在接受新华社等中国媒体记者采访时说，美国习惯于打压竞争对手，试图用制裁等各种措施损害中国经济，美国对华经贸制裁措施行不通。
久加诺夫认为，美国容不得竞争，为此动辄对别国发起制裁，这种做法并非仅针对中国。所谓知识产权保护问题、危害美国国家安全论调等，无非是美国实施霸凌行为的借口。
久加诺夫表示，目前中国不仅是经济大国，也是科技大国，在人工智能、机器人等高科技领域在世界上具有领先地位，他对中国的未来充满期待。
久加诺夫说，俄中应利用金砖国家和上海合作组织等机制，扩大交流，加强在科学、教育和高技术领域的合作，深化“一带一路”合作，共同开发建设北极航线。（记者刘洋 张若玄 参与记者：栾海）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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