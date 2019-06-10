印度巴士与卡车相撞致11人死亡

据印度媒体报道，印度恰尔肯德邦10日凌晨发生一辆巴士与一辆卡车相撞事故，造成至少11人死亡，另有25人受伤。

据新德里电视台网站10日报道，在恰尔肯德邦的赫扎里巴格地区，一辆双层巴士刹车失灵，与迎面驶来的一辆满载钢筋的卡车相撞。

赫扎里巴格地区一名警察通过电话向新华社记者证实，该起事故发生在10日凌晨3时30分左右。目前，所有伤者均已被送往当地医院救治，部分伤者伤势严重。

因道路状况恶劣以及驾驶员超速、车辆超载等违规操作，印度交通事故频发。据不完全统计，印度每年约有１５万人死于交通事故。（记者姜磊）

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