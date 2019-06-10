印度一工厂爆炸造成两名中国公民死亡

中国驻印度大使馆领事部10日证实，印度哈里亚纳邦梅瓦特地区一家工厂9日发生锅炉爆炸，造成3人遇难，其中两名遇难者为中国公民。另一名死者为印方员工。
据中国驻印度大使馆领事部证实，当地时间9日下午，位于梅瓦特地区的一家生物技术工厂发生锅炉爆炸事故。事故发生后，中国驻印度大使馆立即联系印度警方和当地政府，确认了两名中国公民遇难的消息。
中国驻印度大使馆领事部主任赵军表示，将敦促印方查明事故原因，确保中国公民合法权益，并协助国内有关各方做好善后工作。
当地警官凯利娅10日在接受新华社记者电话采访时表示，尽管爆炸强度和由此引起的火势并不大，但事发时来自中国的两名工程师正在对锅炉进行修复，距离爆炸现场很近，是造成死亡的直接原因。
目前，爆炸原因仍待进一步调查。（记者赵旭）
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