“用法律维护华侨华人与海外中企的权益”

法国华人律师协会会长林亚松。

人民网法国6月10日电（记者 李永群 葛文博） 近年来，随着“一带一路”倡议的推进以及全方位对外开放的不断深化，一方面越来越多的中国企业、留学生、游客纷纷迈出国门，而另一方面，身处海外的华人华侨也逐渐成为我国参与经济全球化和现代化建设的重要力量。对外交往的增多，在极大促进了中国与世界在政治、经济、文化等领域的交流交融的同时，如何在新时代中国改革开放全方位扩大、加速融入世界体系背景下，进一步加强中国公民、法人在境外的正当权益及海外侨胞的合法权益保护也成为了时下在法国引人关注的话题。

当前中国海外利益的规模和速度正在不断拓展，由此带来的利益重构和摩擦冲突不断加剧，海外利益保护问题也显得日趋重要。针对上述问题，记者采访了法国华人律师协会会长、巴黎上诉法院律师林亚松。林亚松是巴黎一所律师事务所的合伙人，被法国律师行业评级机构评委为法国经济和刑事诉讼前三位，主要从事重大诉讼、公司法、税法、外国人法等业务。

据林亚松介绍，法国华人律师协会成立于2011年10月29日，是得到巴黎律师公会承认的非营利性协会。协会宗旨是服务华人，立足法国，走向国际；在提供专业法律服务的同时，更加注重公益，组织免费法律咨询，积极参与处理华社紧急维权案件，鼓励华人律师界优秀代表参政议政，代表华社发声，推动融入；继续和旅法各界共同维护在法和来法华人企业和个人的权益，为中法合作这个大厦添砖加瓦。

协会今拥有34名成员，其成员均至少精通中法两门语言。协会自成立以来，在为中资企业、中国公民及旅法华人华侨提供法律咨询、努力维护侨胞权益等方面作出了诸多贡献，为旅法华侨华人、中资企业的发展保驾护航，为中法友谊添砖加瓦。与此同时，协会还进行了一系列帮助弱势群体的工作，例如与法国中华青年联合会共同发起免费咨询活动，为遭遇暴力攻击的受害人提供法律服务和与当地华侨协会联合提供义务法律咨询等。由于律师协会长期以来在帮助弱势群体领域的工作成果，法国律师公会国际部已经向华人律师协会发出邀请，希望未来能够在法国律师公会内部成立专门的华人律师部门。

在“一带一路”倡议不断落实的大背景下，越来越多的中资企业在法国落户。林亚松称，法国华人律师协会一直充分发挥各位会员和所在的律师事务所的法律专长，注重分工和协同合作，为来法国投资的中资企业提供国际化和专业的法律服务，比如设立子公司，分公司或代表处，通过收购或并购，入股或增资等形式在法国投资，从法律角度协助中资企业在遵守法国的法律法规的前提下，走出中国，开拓法国市场。

针对近期巴黎偷盗、抢劫等犯罪行为猖獗，赴法中国游客、华人华侨屡屡成为不法分子目标的现状，林亚松表示，自2015年起，面对巨大的反恐压力、网络信息监控以、繁复的行政工作以及大量的难民涌入产生的各类治安案件，法国警方明显力不从心。而自去年11月以来兴起的“黄马甲”运动，更是让警方疲于应付，导致在巴黎地区的盗抢案件有逐年上升的趋势。由于语言不通或不了解当地法律，在遇到上述问题时，中国同胞往往面临维权难、索赔难等问题，协会的律师曾多次协助游客及当地华人华侨处理过相关的盗抢案件，用法律的手段维护同胞的合法权益不受侵害。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)