新西兰总理杰辛达·阿德恩10日宣布，新西兰军队将在2020年6月前从伊拉克完全撤出。
根据最新方案，今年7月，驻扎在伊拉克首都巴格达附近塔吉军事基地的新西兰军人数量将由目前的95人减至75人，2020年1月将减至45人，直至2020年6月从伊拉克完全撤出。
阿德恩说：“四年前，新西兰向伊拉克政府和联军作出承诺，要在塔吉军事基地为当地士兵提供培训，让他们能够有能力打败并阻止‘伊斯兰国’势力卷土重来。在未来12个月里，新西兰终于能够完成这一承诺。”
自2015年2月以来，新西兰军队一直驻扎在塔吉军事基地，为伊拉克安全部队提供培训。目前已有超过4.4万名伊拉克安全部队的士兵接受了新西兰军队的培训。（记者卢怀谦 郭磊）
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