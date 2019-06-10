专访：不断发展的俄中关系迈入新时代——访俄罗斯科学院远东研究所所长卢贾宁

俄罗斯科学院远东研究所所长谢尔盖·卢贾宁日前在莫斯科接受新华社记者采访时表示，俄中关系不断发展，未来两国将继续提升战略协作水平，用更多成果展现两国关系迈入新时代。
卢贾宁说，在俄中建交和新中国成立两个70周年的背景之下，中国国家主席习近平对俄罗斯进行的国事访问非常重要。普京总统和习近平主席的议事日程正在扩大，两国关系将继续深化。
他认为，俄中在两国关系的新时代将大力推进欧亚经济联盟与“一带一路”倡议的对接，发展上海合作组织框架内的合作，完善全球治理机制，以及扩大安全合作。俄中关系的不断充实让两国合作变得更为灵活和高效。
此外，卢贾宁表示，在俄中关系的新时代，俄中经济及投资协作将加快发展。他说，2018年俄中双边贸易额突破1000亿美元，预计2019年俄中贸易额将增长27%至30%。
卢贾宁说，未来10年内，俄中的投资、贸易和经济合作将出现质的提升，两国在技术、投资、商品和服务等领域会出现新的合作形式，双方签署的5G项目合作伙伴协议便是两国技术合作得到有效充实的鲜明例证。（新华社记者刘洋 栾海）
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