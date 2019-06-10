日本F-35A坠机或因飞行员空间迷向 日媒还原事发经过

据日本共同社报道，6月10日，日本航空自卫队就其三泽基地最尖端隐形战机F-35A在该县附近太平洋坠落的事故，公布了中期报告，称很可能是飞行员陷入无法掌握飞行高度和姿势的“空间迷向”，导致坠机。

据报道，该份报告称“机体发生异常的可能性极低”，将彻底开展对飞行员的培训、训练以及机体的检查工作，近期将恢复已停飞的12架同型号战机的飞行。防卫相岩屋毅当天表示：“将彻底做好防止陷入‘空间迷向’的训练，向当地民众认真说明，判断何时复飞。”

据空自称，为与偶尔飞来的美军飞机保持距离，飞行员于当地时间4月9日晚间7点26分前后接到地面管制员的指示，开始从约9600米的高度下降；飞行员用了约20秒的时间以时速900公里以上降至约4700米高度后，再接到指示向左回旋。

接着，飞机机体继续下降，约15秒后在三泽基地以东约135公里的太平洋上空下降至约300米的高度，随后飞机从雷达上消失。据分析，该战机可能以时速1100公里以上的超快速度立刻坠落。

报道称，飞行员开始向左回旋后不久，就以冷静的声音表示“好，中止训练”，并以几乎最大推力的速度下降等。空自通过这些情况判断，机体发生异常或飞行员失去意识的可能性“极低”，认为是飞行员陷入了失去平衡感的“空间迷向”。

F-35A与其他3架战机一同开展训练，空自通过机体间共享数据的系统信息和地面雷达留下的飞行轨迹记录，重现了该战机坠机前的行动。据悉，飞行记录装置上留有飞行记录的存储器部分并未找到。

据报道，空自已认定担任飞行员的三等空佐细见彰里死亡。空自将在开展有关“空间迷向”的教育、训练和机体引擎控制与操作、电气系统的特别检查的基础上，恢复同型号战机的飞行。

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