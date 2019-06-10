中韩茶文化交流活动在首尔举行

中韩禅茶文化交流会近日在首尔举行，两国文化、宗教以及茶业领域人士以“以心传心”为主题，探讨了中韩两国茶文化的悠久历史。

中国驻韩国大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军在活动上表示，中韩两国地缘相近，文化相通，这其中也包括茶文化。此类交流活动有助于双方找到共鸣，促进两国民心相通。

中韩禅茶文化交流会近日在首尔举行，图为中国驻韩国大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军在活动上发言。（图片由主办方提供）

韩国茶人联合会会长朴权钦说，这次交流活动为韩中两国茶文化的发展，以及促进两国人民的友谊，提供了一个良好的机会。

中韩禅茶文化交流会近日在首尔举行，图为活动现场茶道展示。（图片由主办方提供）

活动主办方、大益集团董事长吴远之表示，在中韩文化交流史当中，茶与禅的交流源远流长。得益于中韩两国共同的禅茶文化滋润，中国品牌大益茶得以在韩国站稳并发展市场。

活动现场，中韩茶专家还展示了各具特色的茶道表演。

中韩禅茶文化交流会近日在首尔举行，图为活动现场。（图片由主办方提供）

据介绍，缘于双方民众对茶的共同了解与喜爱，茶文化近些年成为中韩文化交流中的重要内容之一，两国各地多次举办茶文化相关的交流和互鉴活动。（记者耿学鹏）

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