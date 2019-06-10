泰国便利店员拾金不昧帮助中国游客获表彰

近日，泰国普吉府专门表彰了一名拾金不昧、帮助中国游客找回遗失钱包的便利店店员，以期发扬帮助游客的精神，提高普吉旅游形象。

普吉府府尹帕卡蓬（右五）向尧哇蓬（左四）颁发荣誉证书。（泰国普吉府政府供图）

普吉府府尹帕卡蓬在普吉府府署向拾金不昧的便利店经理尧哇蓬颁发了荣誉证书和5000元泰铢现金的奖励。

普吉府文化办公室负责人戈玛在活动上说，普吉府赞扬尧哇蓬拾金不昧的行为，她提高了普吉府形象，是泰国人，特别是泰国旅游从业者的榜样。

尧哇蓬则说，中国游客是便利店内的主要客户群体，长期以来她和中国游客相处融洽，希望普吉府旅游从业者都能做好服务工作，给中国游客留下美好印象。

中国驻普吉领事办公室的领事官员也出席了上述活动。

据普吉府政府介绍，3名中国女性游客5月30日在一家普吉市内的便利店结账离开后，其他泰国顾客在收银台附近发现一钱包并交给了店方。作为经理的尧哇蓬随即查看监控，确认钱包为中国游客所有。在等待30分钟以后，店方打开了钱包以查看是否有联系方式，但发现其中只有少量泰铢和数额不小的人民币现金，于是放入保险柜内。

在发现钱包约1小时后，中国游客和泰国导游一起前来询问钱包事宜，在认出中国游客后，尧哇蓬将钱包还给了他们。（记者 杨舟）

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