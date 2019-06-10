美航空公司再延长波音737MAX停飞时间

美国航空公司9日发表声明，宣布将波音737MAX型客机的停飞日期从8月19日延长至9月3日。

美国航空是世界上最大的航空公司之一，拥有24架波音737MAX型号飞机。声明称，截至9月3日，该公司每天将有约115架次波音737MAX航班被取消，还有一些原本计划由737MAX执飞的航班将改由其他机型执飞。

今年4月，美国航空公司曾宣布将波音737MAX型客机的停飞日期从原来的6月5日延长至8月19日。

该航空公司在9日的声明中说，波音公司即将进行737MAX客机软件升级并加入新的培训内容，很快这款机型将因此重获批准，“对此，美国航空公司仍有信心”。该公司表示将继续与美国联邦航空局、交通部、国家运输安全委员会以及其他监管机构保持联系，并对目前进展表示满意。

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8（属于737MAX系列）客机失事，这是继去年10月底印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。两起空难均与飞机上名为“机动特性增强系统”自动防失速软件被错误激活有关。该机型随即在全球范围内遭到停飞或禁飞。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)