两派力量争斗胶着 摩尔多瓦陷政治危机

摩尔多瓦宪法法院当地时间9日上午做出紧急决定，暂停多东行使总统职权。根据宪法，看守政府总理菲利普行使代总统职权。菲利普随即签署解散议会命令，并宣布于9月6日提前举行议会选举。摩尔多瓦政局出现动荡，陷入危机。

摩尔多瓦今年2月24日举行议会选举，选出新一届议会101名议员。在此次选举中，社会主义者党获35席，民主党获30席，“现在”竞选联盟获26席，绍尔党获7席，独立候选人获3席。无一政党获得绝对多数席位的局面令随后的组阁过程充满波折。

近日，摩尔多瓦政局因出现两个政府而陷入混乱。本月8日，社会主义者党和“现在”竞选联盟宣布组成执政联盟，并在议会以多数票选举社会主义者党主席格雷恰尼为新议长。当晚，社会主义者党出身的多东提名“现在”竞选联盟领袖桑杜出任总理，桑杜领导的新政府随后获议会通过并宣誓就职。

与此同时，主导看守政府的民主党领袖普拉霍特纽克表示，社会主义者党和“现在”竞选联盟的行动是“政变”，摩尔多瓦走出政治困境的唯一出路是提前举行选举。看守总理菲利普也强调绝不会交权。

宪法法院随后接受民主党提出的诉请，裁定议会关于新议长当选和新总理提名的决定无效，理由是议会没能在6月7日，即议会成立后90天期限内组建执政联盟，总统必须解散议会并宣布提前选举。

摩尔多瓦分析人士认为，摩政坛将由此陷入混乱，两派力量的争斗进入胶着状态。两派力量谁能胜出，将对这个国家今后的政治走向产生重大影响。

摩尔多瓦政局动荡也引起国际社会关注。欧盟一名发言人8日呼吁摩尔多瓦各方保持“冷静和克制”。俄罗斯方面敦促摩尔多瓦各政党避免局势进一步动荡。（新华社记者林惠芬）

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