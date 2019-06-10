渥太华举办首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛

人民网渥太华6月9日电（记者吴云）首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛当地时间9日在渥太华举行。据组织者介绍，举办此次演讲比赛旨在为渥太华地区的中小学生提供一个展示汉语水平的舞台，提高学习汉语的热情。
在渥太华地区学习汉语的华裔及非华裔近40名选手参加了比赛。参赛的中小学生在演讲中回忆了在中国及加拿大不同的生活、学习和旅游经历。部分小学生俏皮的即兴回答引起了在场家长的大笑。
加拿大总理特鲁多向首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛发来了贺信，祝贺首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛在渥太华举行。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】