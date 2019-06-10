渥太华举办首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛

人民网渥太华6月9日电（记者吴云）首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛当地时间9日在渥太华举行。据组织者介绍，举办此次演讲比赛旨在为渥太华地区的中小学生提供一个展示汉语水平的舞台，提高学习汉语的热情。

在渥太华地区学习汉语的华裔及非华裔近40名选手参加了比赛。参赛的中小学生在演讲中回忆了在中国及加拿大不同的生活、学习和旅游经历。部分小学生俏皮的即兴回答引起了在场家长的大笑。

加拿大总理特鲁多向首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛发来了贺信，祝贺首届“远方的根”中小学汉语演讲比赛在渥太华举行。

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