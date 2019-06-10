印度一锅炉爆炸 2名中国工程师遇难

人民网新德里6月10日电 (记者 苑基荣) 《印度快报》6月10日报道，印度哈里亚纳邦一家工厂9日发生锅炉爆炸，导致3人不幸遇难，其中2名遇难者为中国工程师。

爆炸发生于当地时间9日下午3点30分左右，地点是哈里亚纳邦梅瓦特区的一家工厂。事发时，来自中国的一名高级工程师和一名生产工程师正监督当地员工维基焊接锅炉，锅炉随后突然起火并发生爆炸。3名遇难者在爆炸时站在靠近锅炉的地方，因此当场死亡。

当地警方表示，爆炸原因可能是操作失误所致。

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