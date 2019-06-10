意罗马出新规打击不文明行为 违者驱逐城区48小时

据欧联网援引欧联通讯社报道，日前，意大利罗马市议会通过多项禁止不文明行为的法律，旨在打击游客在历史古迹饮食和喷泉内戏水等不文明行为，违者将被驱离城区48小时，并处以罚款。

据报道，罗马作为欧洲最热门旅游城市，时常出现游客在公共喷泉戏水，破坏纪念碑，或随意对待地标性建筑物等行为。

在夏季旅游高峰期到来之际，罗马市议会于6月6日通过多条法案，禁止游客参观历史遗迹时饮食、攀爬纪念碑、喷泉内戏水等，违者将被驱离罗马市区48小时，并处以一定数额的罚款。

罗马市长拉吉表示，罗马市中心是受联合国教科文组织保护的地区，将对毁坏罗马城市的人实行零容忍政策。此次立法将结束此前数十年来使用的市政管理临时规则，相关规定将会通报各国驻罗马大使馆。

据悉，意大利已有多个城市陆续推出打击不文明游客的法律。2018年佛罗伦萨发布法令，对在该市标志性的乌菲兹画廊附近用餐的游客最高罚款500欧元；威尼斯则禁止游客在圣马可广场非餐饮区饮食。(黄婧)

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