日本新技术让玻璃窗“变身”显示器

新华社东京6月10日电（记者华义）日本AGC公司日前宣布成功研发出一种复合玻璃制造技术，可让玻璃窗“变身”显示器。

据介绍，利用这一技术，窗玻璃在通电状态下可作为显示器显示影像，在看窗外的景物时，也可以看到窗玻璃上的影像，而在断电时，这种玻璃看起来就是普通窗玻璃。

AGC公司称，计划将这种技术应用于列车车窗和博物馆橱窗等，比如人们在看向车窗的同时还能看到窗玻璃上显示的旅游或展览信息等。不过，目前该公司尚未透露这种新型玻璃的价格。

该公司表示，这一技术是通过在窗玻璃中加入透明显示器实现的，与车辆挡风玻璃投影技术HUD技术是完全不同的两种技术。未来他们还将进一步完善这一技术，包括研发轻薄大屏幕玻璃等。

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