端午假期旅游收入390多亿元

本报北京6月9日电 （记者王珂）经文化和旅游部综合测算，端午假日期间，全国国内旅游接待总人数9597.8万人次，同比增长7.7%；实现旅游收入393.3亿元，同比增长8.6%。全国未发生重特大涉旅安全事故和投诉案件。
各地文化和旅游产品供给充足，民俗活动丰富多彩，假期市场安全平稳有序。端午假期第二天是我国文化和自然遗产日，多地通过举办赛龙舟、挂艾草菖蒲、闻八音、听山歌、跳竹竿舞等活动，展示端午传统习俗，吸引了大量游客。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】