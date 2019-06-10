华黎明：见证中国日益走近世界舞台中央倍感自豪

华黎明接受本网专访 贾文婷摄影

新中国成立70年来走过不平凡的历程，取得了辉煌成就。这些成就离不开中国外交官们的辛勤努力和默默奉献。近日，人民网邀请中国前驻伊朗、阿联酋、荷兰大使华黎明做客人民网，将事关国家利益的一幕幕外交往事娓娓道来。

从1963年毕业进入外交部，到2001年卸任驻荷兰大使，80岁高龄的华黎明为新中国的外交事业辛勤奉献了38年。他曾出任中国驻伊朗、阿联酋、荷兰大使兼中国常驻禁止化学武器组织代表，见证了新中国的外交从弱变强的历程。

为了国家需要改学波斯语

上世纪50年代，华黎明进入北京外国语学院读英语专业，那时他的最高理想就是当一名翻译。1958年，周恩来总理给外交部发出指示，在全国的高校学英语的专业里选一批学生改学亚非语。于是，从全国十几个高校选拔的30多人转到了北大东语系，共有10多门语言，如日语、阿拉伯语、越南语等，华黎明被分配去学波斯语，当时的7位是新中国第一批学波斯语的学生。

“波斯语很难学，语音、语法包括文字，对我们中国人来说很难。”华黎明笑着说，“在中国当时还没有人懂，就从伊朗请了老师来教我们。”1963年毕业后，华黎明进入外交部工作，一年后被外派到中国驻阿富汗使馆工作。这是他的第一任驻外外交工作——给大使做翻译。

“那时候的阿富汗还是很美丽的国家，没有战争，非常安静，环境也很优美。我非常喜欢阿富汗人，他们淳朴、真诚，对中国人尤其友好。我在那里工作了六年。”华黎明回忆道。

外交生涯中，华黎明亲历了中国与沙特建交的过程。上世纪90年代，中国的外交曾经遭遇一段非常困难的时期，就是西方国家集体对中国施加压力。1990年正好遇到沙特要和中国建交，对中国外交来讲这是个非常好的机遇。仅1990年，沙特、新加坡、韩国、印尼等国先后想同中国建交，这对中国外交是很大的支持。

中国同沙特的外交谈判可以说是非常艰巨。“虽然没有到第一线去参加，但我在北京负责处理此事。同沙特建交谈判最困难一个问题，就是台湾问题。半个世纪了，沙特和台湾在原油贸易往来密切。沙特在这个问题上总想留一点‘尾巴’，但是对中国来说这是个原则问题，和中华人民共和国建交，必须同台湾断交。这中间经历了非常艰难的时期，有时候甚至彻夜谈判。终于在有一天谈成了，我在北京夜里一直守着电话，通知了人民日报，第二天早上这篇社论就见报了。”华黎明说。

大使责任就是搭建驻在国与中国之间的桥梁

1991年华黎明向时任伊朗总统拉夫桑贾尼递交国书（图片由受访者提供）

1991年，华黎明开始了他的大使生涯。

从伊朗到阿联酋再到荷兰，持续了十年时间。“年轻的时候作翻译，跟老一辈的外交官学了不少东西。大使的重要责任就是在驻在国和我们国家之间建立桥梁，把驻在国见到的情况告诉北京，把中国的情况告诉驻在国，中国是什么样的国家，怎样推动双边关系发展，当出现问题时要及时处理。”华黎明说。

对华黎明来说，1991年去伊朗担任大使可以说是重返伊朗。当时两伊战争已经结束，局势基本上平静，准备开始战后的重建，在这里一工作就是五年。

1995年，华黎明赴阿联酋出任大使，他的工作变得更加困难。阿联酋是伊朗的邻国，和伊朗的关系并不友好，想要破冰，必须抓住两国关系的“要害”。

“我发现阿联酋这个国家注重‘人’的关系，尤其是阿拉伯联合酋长国王，各个酋长上层的关系很重要。我抓住这个特点，专注做‘人’的工作，清楚他们关切的利益在什么地方。我花了大概一两年的时间做这些工作，推动中国和阿联酋的石油贸易。”华黎明大使的工作给阿联酋当局留下了比较好的印象，给他们的印象是中国是个友善的国家。“国务院副总理吴邦国赴阿联酋访问时，阿联酋总统亲口对吴邦国副总理说，他们曾经做了对不起朋友的事情，这种事情以后不会再发生了。”华黎明说道。

1998年，华黎明赴任荷兰大使的三年工作也并不轻松。荷兰和中国的贸易关系良好，它是欧洲国家在中国贸易额投资量最大的国家之一，但是在政治理念上与中国有较大差异。华黎明说，一旦涉及到中国的主权、领土完整，这是原则问题，必须要跟他们讲，丝毫也不能让步。

1998年时任阿联酋外长代表总统向华黎明授予一级独立勋章（图片由受访者提供）

看到国家日益走近世界舞台中央很自豪

70年来，新中国的外交取得了举世瞩目的成就，外交思想也发生了很大的变化。对于这一点，华黎明深有感触。

“60年代的时候外交工作很大程度上就是斗争，经常需要抗议、交涉。改革开放以后，外交就出现重要的转变，不仅是斗争，还要维护自己的主权。新中国的外交要为中国的现代化建设与发展创造和平友好的气氛，这就是新时代中国外交面临的任务。我担任大使的主要任务就是多交朋友，争取世界各国，包括像荷兰这样在价值观念上跟中国不同的国家也能支持中国现代化事业，这就是中国外交的变化。”华黎明讲述道。“随着中国国力增强，国际地位和我当年参加外交工作时候完全不一样。现在退休了，看到我们国家日益走近世界舞台中央，我很自豪。”

今年两会期间，国务委员兼外交部长王毅概括中国外交走过70年历程时说，“独立自主是中国外交的基石，天下为公是中国外交的胸怀，公平正义是中国外交的坚守，互利共赢是中国外交的追求，服务发展是中国外交的使命，外交为民是中国外交的宗旨。”

华黎明认为，这个概括清楚阐述了新中国的外交工作。中国外交能够成功的根本原因在于在中国共产党的领导下建立了中华人民共和国，这是一切的基础。随着国家的发展，越来越多的中国公民走出国门，在国外生活、学习、经商。中国外交未来要做的事情就是要为这些海外的公民服务好。

1999年，华黎明陪同荷兰女王访华，在苏州拙政园合影。（图片由受访者提供）

寄语年轻外交官：用新智慧来化解矛盾

华黎明从外交岗位上退休后，依然活跃在国际关系研究领域，目前担任中国国际问题研究院特邀研究员和中国联合国协会的常务理事。联合国协会主要职责是出版书籍，发表文章，接受采访，举办讲座、研讨会和培训班，组织“模拟联合国”和联合国知识竞赛，举办纪念活动，开展促进“千年发展目标”项目等。通过上述多种形式的活动普及联合国知识，支持联合国的事业。

提到中国联合国协会，华黎明的神色轻快起来：“国内现在很多高校都在举办各种规模的模拟联合国大会，学生们自己组织，模拟许多国家在联合国开会，我的工作就是给他们当评委，很有意思。我接触到的都是“九零后”甚至“零零后”的孩子们，他们在会上用英语代表某一个国家讲话，我给他们点评。看到新一代孩子们的成长，非常高兴。”华黎明表示对于目前的工作自己乐在其中。

“新时期的中国外交，还会遇到很多的困难，因为中国在发展，中华民族要复兴，要实现自己的中国梦，这只是时间问题。希望年轻一代外交官做好思想准备，迎接新困难、新障碍，用新的智慧来化解这些矛盾。”华黎明寄语年轻外交官。（贾文婷、任付丽）

(责编：贾文婷、杨牧)