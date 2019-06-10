多国人士：中方白皮书揭露美国贸易霸凌

央视网消息 （新闻联播）：连日来，多国人士表示，中方发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书以事实真相澄清谬误、明辨是非，让世人进一步看清美国贸易霸凌的真实面目。
美国芝加哥大学商学院教授史蒂文 戴维斯表示，他非常赞同中国发表白皮书的做法，认为这可以让美国清楚地了解中国的立场，而美国政府所称的“吃亏论”是违背事实的。
多国人士认为，中方白皮书系统梳理和介绍了中美经贸摩擦及两国经贸磋商的基本情况，阐明了中国政府关于中美经贸磋商的原则立场，他们对中方摆事实、讲道理的理性应对高度赞同。
多国人士表示，推进经济全球化、加强各国平等互利合作才是大势所趋，美国目前的单边主义和贸易保护主义是错误的、不得人心的。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】