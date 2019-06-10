原标题：多国人士：中方白皮书揭露美国贸易霸凌

央视网消息 （新闻联播）：连日来，多国人士表示，中方发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书以事实真相澄清谬误、明辨是非，让世人进一步看清美国贸易霸凌的真实面目。

美国芝加哥大学商学院教授史蒂文 戴维斯表示，他非常赞同中国发表白皮书的做法，认为这可以让美国清楚地了解中国的立场，而美国政府所称的“吃亏论”是违背事实的。

多国人士认为，中方白皮书系统梳理和介绍了中美经贸摩擦及两国经贸磋商的基本情况，阐明了中国政府关于中美经贸磋商的原则立场，他们对中方摆事实、讲道理的理性应对高度赞同。

多国人士表示，推进经济全球化、加强各国平等互利合作才是大势所趋，美国目前的单边主义和贸易保护主义是错误的、不得人心的。

(责编：崔越、贾文婷)