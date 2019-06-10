美国达拉斯市起重机倒塌砸中公寓楼 致1死6伤

当地时间9日，美国达拉斯市发生起重机倒塌砸中公寓大楼的事故，导致至少1人死亡，6人受伤。
达拉斯消防救援部门发言人埃文斯称，起重机砸中该公寓楼的东部住宅区以及车库。消防队员带搜救犬前往现场，搜寻失踪和受伤的人。埃文斯称，目前的情况“非常具有挑战性”。
报道称，6名伤者中有3人被送往贝勒大学医学中心，根据医院发言人的说法，一名伤者情况危急，另一人伤情严重，还有一名患者在治疗后已经出院。另外3名伤者被送往帕克兰纪念医院，但该医院暂未提供他们的情况。
据报道，当地出现强烈的雷雨和冰雹交加天气，导致起重机倒塌。
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