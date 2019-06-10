埃塞俄比亚总理苏丹斡旋难 未化解冲突促成突破

埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德7日抵达苏丹首都喀土穆，分别会晤苏丹军方和反对派代表，敦促双方为组建过渡政府采取“大胆”举措，但没有为化解冲突促成突破。

苏丹反对派8日说，两名反对派领导人与阿比会面数小时以后遭拘捕，由此推断苏丹军方“拒绝”阿比的斡旋努力。

【分头会晤】

阿比抵达喀土穆后分别会晤过渡军委会和反对派联盟“自由和改变宣言力量”代表。

反对派联盟主要领导人哈立德·奥马尔7日告诉路透社记者，阿比提议组建过渡委员会，包括8名反对派文官和7名军方代表，双方轮流出任委员会主席。

军方4月11日推翻前总统奥马尔·巴希尔领导的政府，设立过渡军委会。就组建过渡政府，军方与反对派联盟举行多轮对话。军方4日宣布，先前与反对派联盟达成的所有协议作废，将在9个月内组织选举。军方5日改变态度，提议不设任何前提条件恢复与反对派对话，遭对方拒绝。

阿比所提建议类似苏丹冲突双方一度“接近”达成的最终协议。

“自由和改变宣言力量”另一名主要领导人奥马尔·德盖尔4日说，反对派与军方一度“接近”达成最终协议。那份协议原本打算组建文官与非文官人数相等的过渡委员会，双方轮流出任委员会主席。

阿比7日在一份声明中说，苏丹军方和反对派“需要以大胆和负责任的态度迅速采取措施，让国家进入民主、和解的过渡时期”。

阿比在苏丹停留一天，没有促成任何“突破”。他的一名顾问说，会晤顺利，阿比不久后会重返苏丹。

【努力遭拒？】

苏丹反对派证实，两名“自由和改变宣言力量”高级成员在会晤阿比不久后遭苏丹安全部队拘捕。

遭扣押的是反对派政界人士穆罕默德·伊斯马特和“苏丹人民解放运动”北部分支负责人伊斯梅尔·贾拉卜。

法新社报道，伊斯马特据信7日被捕。

苏丹人民解放运动北部分支发言人穆巴拉克·阿尔多说：“一伙武装人员（8日）凌晨3时开车来到贾拉卜的家，把他带走……没有说明原因。我们不知道他关押在哪里。”

苏丹人民解放运动北部分支副主席亚西尔·阿尔曼5日在喀土穆家中遭安全部门逮捕。阿尔曼5月结束流亡回到苏丹，与其他反对派领导人一起与军方对话。

反对派联盟主要领导人奥马尔说，多名反对派领导人遭扣押说明“军方以实际行动拒绝埃塞总理的调解努力”。

英国广播公司解读，苏丹局势最新进展说明苏丹军方没有认真对待埃塞总理的提议，同时担心阿比偏袒反对派。（杜鹃）（新华社专特稿）

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