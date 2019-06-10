法国外长：中东和平新方案无法为其带来平静

法国外交部长让－伊夫·勒德里昂8日谈及美国秘而不宣的中东和平新方案，称这一方案“给不了（中东）平静”。

中东和平新方案获称“世纪协议”，具体内容迄今没有发开。正在摩洛哥访问的勒德里昂谈及这一方案，直言不看好。

勒德里昂重申，法国和欧洲联盟反对美国承认耶路撒冷为以色列首都。美国的这一做法意味着，无论中东和平新方案的具体内容如何，都不可能让以色列和巴勒斯坦满意。

美国总统唐纳德·特朗普就任后承认耶路撒冷为以色列首都并把美国使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，招致阿拉伯国家广泛抗议。

特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳不久前访问摩洛哥，就“世纪协议”寻求摩洛哥支持。摩洛哥外交大臣纳赛尔·布里塔8日说，在美国正式发布中东和平新方案前，摩洛哥无法宣布对这一方案的官方立场。

美国政府由特朗普责成酝酿所谓“世纪协议”设想，以推动巴以双方实现最终和平。巴勒斯坦方面多次表示不会接受这一协议，因为它将耶路撒冷问题、巴勒斯坦难民问题和犹太人定居点问题排除在谈判以外。（陈立希）【新华社微特稿】

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