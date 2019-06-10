粗暴的签证新规严重有悖美国价值

美国的签证新规已于5月31日开始执行，除了部分外交和公务签证申请者外，其他申请美国签证的人都需提供过去5年在20个社交网页上使用过的个人账号，中国的主要社交媒体也都被列入其中。

华盛顿的这一做法招致了广泛的批评。尽管美方强调这是为了加强安全审查，但舆论普遍相信，它产生的实际影响面将会大得多。从人数上说，美国务院估算约71万移民签证申请者和1400万非移民签证申请者将被涉及。

需要指出的是，美国是全世界第一个要求申请签证者普遍提供社交账号的国家。这一新规无疑会成为美国拒发签证的新理由，从而给签证申请者造成额外的心理压力。他们会担心自己在社交媒体上说了什么可能让美国签证官不高兴的话，从而增加自己被拒签的风险。这肯定会影响到他们对社交媒体的自主使用，而这与美国通常宣扬的言论自由背道而驰。

使用什么社交账号还涉及一个人的隐私。虽然很多国家都采取后台实名制，但相关信息在使用者没有违法的情况下是保密的。其中有些人在同一个网站使用不同名字注册了多个账号。为了进入美国就把所有这些信息公开，会让有些人感觉隐私权受到侵犯的不适感和不安全感，美国政府是否会将这些信息用作更多的目的，也是申请签证者无法把握的。

美国作为最发达的国家，是世界的经济和文化中心，规定进入美国的难易程度除了属于美国的主权，也涉及很多人的切身利益，美方有义务给予相应的关切。美国的影响力大，必然对应更大的责任，如果美方给申请签证者制造普遍性的更多障碍，或者在这当中侵犯他们的权利，不仅直接伤害那些申请者，也将给各国提供负面的范例，影响世界的和谐。

设想一下，如果每个国家都为了自己的利益而给入境设置特殊的障碍，世界岂不要乱套，那是国际社会希望看到的吗？

从没听说过中国赴美人员参与过恐怖主义活动，美方要求中国申请签证者列出自己的社交媒体账号，我们想不出来这与维护传统意义的国家安全有什么关系。美方如今对国家安全的解释充满想象力和跳跃性，这很让人担心中国申请美国签证者的正常权利遭到剥夺。

需要指出的是，美国是通过开放政策吸引全球人才并实现崛起和强大的，如今的美国政府正在砍倒支撑美国价值的一根根柱子。华盛顿在抱怨全世界占了美国的便宜，防范来自各国越来越多的群体，今天的美国政府还公然蔑视好不容易形成的国际公德，并且在美国社会上宣扬这才是对本国选民负责任的表现。这不能不说是美国和世界的共同悲哀。

国家安全固然需要强大的推行相关措施能力，但华盛顿应当重视一个道理：增加与外部世界的和谐会对美国的国家安全产生长远的积极影响。近年美方不断出台引发抱怨甚至拉仇恨的政策，它们所造成的后果会增加美国不断加码严审入境者的压力。这显然不是良性循环，而且对很多人产生了负面影响，华盛顿有必要开展反思。

(责编：任付丽(实习生)、贾文婷)