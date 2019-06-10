美墨最新协议大部分内容墨方在美方施压前已同意

以美国和墨西哥官员为信息来源，美国《纽约时报》8日报道，就美墨达成的最新协议，大部分内容墨西哥方面今年3月同意，而非迫于美方近期施压所作妥协。

【墨西哥点头在先】

特朗普7日宣布与墨西哥达成协议，美方暂停对墨方所有商品加征关税的计划。

据美国国务院声明，墨方同意采取调派国民警卫队员等举措应对非法移民事宜；同意美方扩大现行项目规模，把更多中美洲移民遣送墨西哥，让他们在那里等候美方审批庇护申请，由墨方向他们“提供就业、医疗和教育”。

然而，美墨官员告诉《纽约时报》记者，墨方今年3月就同意向边境调派国民警卫队员，阻截取道墨西哥北上美国的中美洲移民。

这些不愿公开姓名的官员说，美国时任国土安全部长科斯特珍·尼尔森和墨西哥内政部长奥尔加·桑切斯·科尔德罗密会后达成共识。

尼尔森今年4月离任，关联特朗普不满国土安全部应对南部边境移民不力。

另外，《纽约时报》报道，至于美方所称扩大移民在墨西哥境内等待美方审批的项目规模，同样已经由两国外交照会激烈磋商后达成一致。

特朗普政府今年1月起依据“移民保护协议”把经由美墨边界入境、申请庇护的非墨西哥籍非法移民移送墨西哥，让他们在墨西哥等候美方审批庇护申请。今年1月至5月底，美方把超过8800名中美洲移民遣送至墨西哥。

【特朗普威胁在后】

白宫5月宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品加征5%关税，如果墨方没有有效缓解“非法移民危机”，将从7月开始分阶段提高税率至25%。

美墨官员5日起在美国首都华盛顿会面，包括美国副总统迈克·彭斯、国务卿迈克·蓬佩奥和墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德。

双方磋商在7日超过10个小时，继而由特朗普宣布双方达成协议。美方发布“成果”当天，墨西哥外长埃布拉德举行记者会，说美方一开始提及“安全第三国”设想，但双方协议不涉这一内容。

埃布拉德说，排除“安全第三国”后，墨方接受美方让更多移民在墨西哥等候美方审批的要求并同意加速国民警卫队员的部署。

按照墨方的说法，如果墨西哥同意成为“安全第三国”，美方将强制要求非法移民抵达墨西哥后就地向美方申请庇护，未获批准前不得入境美国。

特朗普8日继续在社交媒体“推特”发布文字，宣称美墨协议是美方政策的胜利。美联社报道，尽管特朗普宣称“胜利”，美墨新协议基本还是老一套，鲜有解决中美洲移民涌入问题的新思路。

美国国会参议院民主党领导人查克·舒默在“推特”发文讽刺：“真是个历史性夜晚！既然唐纳德·特朗普宣布达成协议，‘大幅减少甚至消除从墨西哥进入美国的非法移民人数’，那问题就解决了。我相信我们今后不会再听到这方面的问题。”（陈立希）（新华社专特稿）

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