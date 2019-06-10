伊朗回应美制裁石化企业：并非“真心”寻求对话

伊朗外交部发言人8日回应美国政府制裁伊朗波斯湾石化工业公司的最新决定，认定美方并不是“真心实意”寻求对话。

伊朗石油部长同一天说，伊朗无意退出石油输出国组织。

【揭“虚伪”】

以波斯湾石化工业公司间接支持伊朗伊斯兰革命卫队为由，美国政府7日宣布制裁这家伊朗最大的石油化工集团。

美国4月把伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”。

伊朗伊斯兰共和国通讯社8日援引伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维的话报道：“美国最近采取的制裁举措又一次明显违反国际规则，又一次证明美国的经济恐怖主义。”

穆萨维说：“美国总统宣称愿意与伊朗对话，（但是）只需一周，就证明（这些话）多么虚伪。”

伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊朗与美国重新制定协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

美国国务卿迈克·蓬佩奥2日说，美方愿意“不预设条件”与伊朗对话，但美方促使伊方“改变行为方式的努力”不会停止。伊方迅速回应，不会理会美方的“文字游戏”。特朗普6日在法国出席诺曼底登陆75周年纪念活动时再次提及愿意与伊朗对话。

【显坚忍】

穆萨维指认美方虚伪的同一天，伊朗伊斯兰议会通讯社播发对石油部长比詹·赞加内的采访，展示伊朗石油工业“经得住打压”。

赞加内说，伊朗不打算退出石油输出国组织、即“欧佩克”。

“个别（欧佩克）成员把这一组织变成针对两大创始成员伊朗和委内瑞拉的政治平台，令伊朗遗憾，”赞加内说，“两个本地区国家在组织内部对我们展现敌意，我们没有把他们当成敌人……他们却把石油当成武器，在全球市场对付我们。”

路透社解读，赞加内是在批评沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

伊朗政府已经不再向欧佩克通报原油产量。美国彭博新闻社所列数据显示，伊朗日均原油出口量从2018年10月的150万桶降至今年4月的75万桶。

美方前不久取消8个伊朗原油进口方的制裁豁免，寻求将伊朗原油出口“清零”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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