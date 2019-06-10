美媒：美国驻以大使偏袒以色列 为和平协议蒙阴云

以美国驻以色列大使戴维·弗里德曼为消息源，美国媒体8日报道，以色列有权利对至少“某些”约旦河西岸的定居点宣示主权。这番言论无疑会促使巴勒斯坦方面进一步抵制美国中东和平计划。

【出面“维权”】

美国《纽约时报》发表采访弗里德曼的文章。这名美国外交官说，以方一定程度的占有应属“合法”。

“特定条件下，我相信以色列有权留下约旦河西岸（定居点）的一部分，但不可能是全部。”

定居点是巴以纷争的核心议题之一。以色列在战争期间侵占的土地上修建定居点，对实际控制地区谋求主权，遭到国际社会普遍反对。巴方建国的国土诉求包括以方定居点所在地区，包括约旦河西岸。

今年2月，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在议会选举前夕说，他正在与美国讨论一项在约旦河西岸扩张以色列主权的计划。不过，白宫稍后否认这一说法。

内塔尼亚胡在连续四届任期内积极扩建犹太人定居点，超过60万以色列人如今生活在约旦河西岸。

【指认“同谋”】

美国最新一版中东和平计划暂时没有发布，巴方已经认定美国极不公道，拒绝美国的和平计划。

巴方谈判部长赛义卜·埃雷卡特先前说，美国这种偏袒政策等于“以色列占领计划的同谋”。

弗里德曼是定居点的支持者，他告诉《纽约时报》，美方计划旨在改善巴方民众的生活，不寻求“解决冲突的永久方案”，他因而不相信这项计划会触发巴方暴力对抗。

法新社解读，美方和平协议原本岌岌可危，在巴方眼中，弗里德曼的言论可能火上浇油。美方还没有确定发布和平计划的日期。不过，各方本月将在巴林开会讨论协议涵盖的经济内容。

依据美方官员一些表述，媒体推断这份号称“世纪协议”的美版中东和平计划主要思路是“投资换主权”，即许以巴勒斯坦大量经济援助，其中多数资金来自海湾国家，换取巴方在领土和建国方面妥协。

【交给“时间”】

美方的和平计划密不透风，发布时机煞费苦心。今年4月，以色列举行新一届议会选举，为避免发布计划影响选情，美国政府打算以色列新政府组阁后择机发布。

不料，内塔尼亚胡组阁失败，随后解散议会，连累和平计划再次拖延。

弗雷德曼认定，全世界都不想看到“以色列和约旦之间夹着一个失败的巴勒斯坦国”。他说，大量巴勒斯坦人迁居约旦，美方担心协议发布触发意外，将与约旦保持密切沟通。

“也许他们不接受，也许达不到他们的最低要求，”弗雷德曼说，“我们只相信一点：对的计划、对的时间，过一段时间，会有对的反馈。”（田野）（新华社专特稿）

(责编：任付丽(实习生)、杨牧)