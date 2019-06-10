英首相热门人选约翰逊拿“分手费”示硬欧盟

随着英国首相特雷莎·梅正式辞去保守党党首职务，新党首争夺日趋激烈。

热门人选、前外交大臣鲍里斯·约翰逊8日在宣布角逐党首后首次接受报纸采访，声言在欧洲联盟就“脱欧”协议给予英方更好条件以前不会支付大笔“分手费”。

【示决心】

针对十多名保守党要员宣布角逐党首的局面，一些媒体推测，前外交大臣约翰逊胜算最大。就涉及“脱欧”方式、时间甚至是否“脱欧”的争论，约翰逊态度明确，承诺引领英国今年10月“脱欧”，即便以无协议方式。

他8日告诉《星期日泰晤士报》，只有他能击退来自反对党工党领导人杰里米·科尔宾和脱离欧盟党党魁奈杰尔·法拉奇的挑战，“要达成（这一点），唯有让英国在10月31日如期‘脱欧’”。

他在党首争夺战中扩大优势，已经收获40名保守党下院议员公开支持。保守党内多名温和派议员力挺约翰逊，称他“经受过考验”，有能力“激励并重振保守党”。

英国2016年经由全体公民投票决定脱离欧盟。公投近3年后，议会对政府与欧盟达成的“脱欧”协议不予批准，“脱欧”日期延至最迟今年10月31日，特雷莎·梅辞任执政党保守党党首并留任首相至新党首选出。

新党首选举程序定于10日正式启动。经多轮党内遴选后，胜出者预期7月底揭晓。

【亮筹码】

约翰逊8日在采访中拿“分手费”向欧盟示硬，以期达成新的“脱欧”协议。他声称，在欧盟就“脱欧”协议给予英方更好条件以前，他不会为“脱欧”支付大笔“分手费”。

依据协议，英国正式“脱欧”后有21个月过渡期，其间继续留在欧洲共同市场和关税同盟，获得贸易零关税待遇；英国需向欧盟支付总额大约390亿英镑（约合494亿美元）“分手费”，过渡期内需要向欧盟支付“年费”。

“我们的朋友和伙伴们需要明白，（我们会）一直拿着钱，直到有更明晰的推进方向，”约翰逊说，“为达成一份不错的协议，钱是相当好的解决办法和润滑剂。”

欧盟方面先前明确表态，不会与英方就已经达成的“脱欧”协议重新谈判。

约翰逊同时暗示，如果继任党首，他将删除“脱欧”协议中涉及英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间边界问题的“备份安排”，改用其他方案。

边界问题是“脱欧”进程中的“硬骨头”。英国议会下院之所以不通过“脱欧”协议，原因之一是边界问题。协议包含“备份安排”，以避免北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施。然而，这一安排让一些人担忧北爱尔兰可能从英国分离。（闫洁）（新华社专特稿）

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