“汉语桥”世界中学生中文比赛卢旺达赛区决赛落幕

第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛卢旺达赛区决赛9日在卢旺达首都基加利落下帷幕，获得冠亚军的选手将前往中国参加总决赛。

10名卢旺达中学生从约1000名参赛选手中脱颖而出，入围当天的卢旺达赛区决赛。经过中文演讲、知识问答和才艺展示三轮比拼，卡如班达圣母中学高二学生萨比娜·伊拉科泽和阿卡盖拉国际学校初三学生肯尼·古米尔扎分获冠亚军。

卢旺达教育委员会负责人伊雷内·恩达雅姆巴杰在赛前致辞说，学习中文对卢旺达人非常重要，这将帮助两国人民建立更多联系。卢旺达与中国合作将为年轻一代卢旺达人创造巨大机遇。

中国驻卢旺达大使饶宏伟致辞说，当前是卢旺达青年学习中文的好时机，学习中文将为卢旺达青年未来职业生涯增加机会。他还祝贺卢旺达大学孔子学院成立10周年，称赞卢旺达大学孔子学院在汉语教学和推广中国文化方面取得了巨大成绩。

本次比赛由中国驻卢旺达大使馆主办，卢旺达大学孔子学院承办。（记者吕天然）

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