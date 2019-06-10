利比亚首都战事造成12万名学生停课

的黎波里消息：联合国儿童基金会（儿基会）驻利比亚办事处9日发表声明说，4月初开始在利比亚首都的黎波里南部爆发的武装冲突已造成当地至少12万名学生被迫停课。
声明说，由于战事持续，利比亚民族团结政府出于安全考虑要求受战事波及地区的学校停课，约12万名学生受到影响。此外，的黎波里其他地区的学校也大幅压缩教学计划，不少家庭因担心孩子的安全也不让他们上学。
声明说，儿基会将与利比亚教育部门合作，通过各种方式向当地学生提供帮助。
利比亚“国民军”4月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。据世界卫生组织驻利比亚办事处发布的数字，双方交战以来已有600多人死亡、3000多人受伤，战事还造成6万多人逃离家园。
2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者黄灵）
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