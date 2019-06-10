德国古帆船出师不利 刚刚修好便撞货轮沉没

人民网讯 据德新社（DPA）报道，德国警方表示，一艘才刚斥资150万欧元完成翻修的古代木制帆船“易北河5号”（No 5 Elbe）出师不利，因为与货柜轮碰撞而沉没，造成5人受伤。

报道说，当地时间8日12时30分许，易北河5号在易北河（Elbe River）行驶至邻近汉堡市（Hamburg）的施塔德（Stade）时，撞上赛普勒斯籍的货轮Astrosprinter 后沉没，帆船上乘客与船员共43人全数获救。

当地媒体指出，37米长的领港船易北河5号建于1883年，是汉堡市仅存最后一艘木制船时代的远洋帆船，可租用于海港游览。易北河5号才刚于丹麦的船厂完成为期8个月的翻修，外壳的木板与船尾都已换新。（老任）

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