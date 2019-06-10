出口民调显示托卡耶夫在哈总统选举中得票率大幅领先

哈萨克斯坦两家机构当地时间10日凌晨公布的出口民调显示，哈现任总统托卡耶夫在9日举行的总统选举中得票率大幅领先。
据哈通社报道，哈萨克斯坦两家社会研究机构公布的出口民调显示托卡耶夫得票率分别为70.13%和69.94%。
哈萨克斯坦9日举行总统选举，共有7名候选人参选。根据哈相关法律，在总统选举中得票率超过50%的候选人当选总统，总统任期为5年。
哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫今年3月19日宣布辞去总统职务，其任期原本应于2020年4月结束。3月20日，原议会上院议长托卡耶夫依照宪法宣誓就任总统。托卡耶夫4月9日签署总统令，将哈总统选举日期提前至今年6月9日。
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