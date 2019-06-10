菲律宾婚车翻覆致13死多伤 准新娘魂断公路

人民网讯 据法新社报道，菲律宾警方当天表示，东部南甘邻省一名准新娘举办完传统的婚前仪式后，因搭乘的卡车翻覆，不幸命丧山区。包括2名孩童在内，同车53人共13人死亡，另有数十人受伤。

警方调查人员奎瑙（Victor Quinao）表示，这辆搭载53人的卡行经南甘邻省（Camarines Sur）时失去控制。奎瑙表示，这些人才刚刚参加完菲律宾传统的婚前典礼。菲律宾男女婚前，准新郎会和家人一同造访女方家，正式要求女方许婚。

奎瑙说，卡车失去控制翻覆，一些乘客飞出车外，其他人则遭到撞击。他说，不清楚准新娘为何也在车内。这是用来载运砂土的卡车，为地方政府所有，似乎是为了这场活动而商借。乘客摆了临时座椅，有些人则站着。（老任）

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