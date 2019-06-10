英国一女子在哈利·波特景区山间徒步遭雷击死亡

人民网讯 据BBC报道，英国一名妇女近日在苏格兰高地的哈利·波特景区被雷击身亡。55岁的伊索贝尔·比陶图斯在苏格兰本尼维斯山附近地区与6人徒步时被雷电击中。这群人求救后被搜救直升机送往附近威廉堡镇上的医院，但比陶图斯女士因伤不治身亡。

本尼维斯山区主峰本尼维斯山海拔1343米，是英国境内最高的山峰。电影《哈利·波特与火焰杯》中部分场景就是在这里拍摄的。这里是英国著名景点，吸引英国和世界各地徒步和登山爱好者攀爬，每年约10万人次攀爬本尼维斯山。本尼维斯在苏格兰盖尔语中的意思就是头入云彩的山。这座山峰上常年白雪皑皑，云雾缭绕，怪石嶙峋。

事发后，专家们再度向公众警告，在雷雨天气下，不宜登高，不宜进行户外球类、攀爬、骑驾等运动，应远离树木、电线杆、烟囱等高耸孤立的物体。（老任）

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