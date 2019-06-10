第七届“世界文化发展论坛”在埃及举行

新华社开罗6月9日电（记者李碧念）第七届“世界文化发展论坛”9日在埃及首都开罗举行，来自美国、罗马尼亚、印度、韩国、墨西哥、埃及、中国等国的60余位学者齐聚一堂，就相关议题展开探讨。
本次论坛由埃及艾因夏姆斯大学、湖北大学、中山大学等高校联合举办，为期两天。与会学者将围绕“道德共识与人类共同价值构建”这一论坛主题，就“道德共识形成的不确定性”“道德共识的时代转换及其主动性认同”和“道德共识与美好生活”等议题贡献智慧。
埃及艾因夏姆斯大学校长阿卜杜勒·瓦哈卜·伊扎特在致辞中说，当今世界正经历百年未有之大变局，各国之间相互联系和相互依存是无法避免的现实。在这样的世界里，所有国家同兴衰、共命运。但是我们对于道德问题仍然无法达成共识。为了迎接共同挑战，为所有人创造更美好的未来，我们期待文化和文明能够同经济、技术一样发挥同等作用。
中国驻埃及大使馆文化参赞石岳文在致辞中说，追求人类道德共识，打破经济文化壁垒，加强文明间交流互鉴，实现人类平等共同发展，是各自文明发展的本质要求，也是世界潮流。
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