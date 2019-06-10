留学生活：看起来很美？

许晓雨在演唱会现场。

提到出国留学，“辛苦”是绕不开的词。在一些人的印象里，中国留学生常处于写论文、作文截止日期、适应语言环境的痛苦之中，但事实是怎样的呢？

“课业压力在承受范围内”

“网络上跟中国留学生相关的报道常是苦和累，但我觉得还好。所以每次看到类似新闻，就在怀疑自己是不是个‘假留学生’。”许晓雨笑着调侃说。

许晓雨就读于澳大利亚悉尼大学，每每谈到留学生活，她的语调总是不经意地上扬。“可能因为悉尼的活动很丰富、风景也很美、世界各地的美食都能吃到，感觉挺开心的。”

悉尼大学的课程安排灵活，每门课在开学前都会出一份课程大纲，里面包含这门课在该学期的安排。“任课老师的联系方式、上课时间、分数怎么评定、作业占比等，列得很清楚。”许晓雨对这样的课程安排很是满意，“开学前拿到课程安排，就能明确地知道自己该怎么规划。”

和大多数中国留学生一样，许晓雨也会为作业的“截止日期”而感到头疼。不过，在她看来，是自己的原因。“课程大纲已经写明作业截止日期，剩下的就是自己安排时间。 因为我比较拖沓，所以才会积在最后连夜赶作业。”完成作业，许晓雨也会和朋友一起看电影、打游戏。

虽然许晓雨说得轻松，但这不代表她没有课业压力。悉尼大学对作业质量要求严格，对学生来说，论文写到凌晨两三点是常事，“我学的是数学专业，有很多定理论证，资料又特别难找，写论文几乎写到‘头秃’。” 许晓雨说。

“学习本来就不轻松，但已经习惯了。课业压力在我的承受范围之内，合理安排就不会手忙脚乱。”许晓雨认为，自己的留学生活总体来说还算开心。

“充满艰辛又非常快乐”

魏语（化名）即将从英国肯特大学毕业，回望几年留学时光，魏语说“充满艰辛但又非常快乐”。

语言障碍是魏语初到英国时面临的最大难关，“我在国内时感觉自己英语还不错，但到英国后，发现不能完全理解课堂上老师所讲的内容，也不太明白所做题目的要点。”为了练习语言，魏语参加了不少社团，目的是增加和英国学生交流的机会。

对魏语来说，学习压力很大。“每天泡在图书馆，不停地看文献、写论文。”到学期末时，魏语每天的时间安排变成上课约四五个小时，写论文约四五个小时。“时间太紧了，而且老师要求很严格，勉强通过我已经谢天谢地了。”魏语说。

虽然压力很大，但是魏语在经历了一次次的历练之后，体会到了学习的乐趣。“最有满足感的时候，是对比自己写的第一篇论文，看到进步很快时的那种自豪感让一切努力都变得值得。”魏语说。

除了学业上的进步之外，生活中的改变也让魏语惊喜万分，她开玩笑说：“现在，我可以做出牛肉面饭馆版，西红柿炒鸡蛋专家版等。”

“其实回头看，虽然留学生活比较辛苦，但只要度过了适应期就没那么痛苦了。即使在国内读书，学习压力也不会小。如果描述这种状态，大概是累并快乐着。”魏语说。

“辛苦之外也能找到乐趣”

“我觉得有些报道中所描述的‘苦大仇深’的留学生活，应该是夸大了负面情绪。”蒋哲远在美国西弗吉尼亚大学读书期间，大多数时间都花在做实验和写论文上，“同学间流行一句改编诗‘洛阳亲友如相问，就说我在做实验’。”

在蒋哲远的眼中，求学的日子枯燥又周而复始，“每天都是吃饭、实验、论文，感觉被推着往前走，甚至有时候我都不知道自己累不累。”蒋哲远说，做实验最怕的就是做到一半发现问题，然后推翻重来，“习惯了一个实验从早做到晚，最怕的是老师说不行，再重新做一遍。”

相比于读本科，研究生的课程安排不太紧张，但需要更多的时间静心看材料、做实验、写研究报告。“刚到学校那段时间最痛苦，每天都被各种实验数据折磨，而且还可能被老师骂。”蒋哲远记得，当时临近春节，他请了一周假回国过年，回美国那天在机场攥着机票不想过安检，最后还是被父亲劝说上了飞机。

随着时间的推移，蒋哲远发现了留学的乐趣，“会参加一些当地的活动，感受到了美国朋友的友好”。

蒋哲远认为，留学生活虽然辛苦，但在辛苦之外也能找到乐趣，“大部分辛苦和不适应，都发生在刚到学校的适应期。适应之后，就会感觉生活真是丰富多彩。”蒋哲远说，“哪个学生不辛苦？相比于在国内读书，我们还体验到了异国文化。所以要多看一些积极的方面。”

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)