用自己的话语解释世界（信息快递）

对外经济贸易大学主办的“第五届对外经济贸易大学国际政治经济高端论坛——转型过渡期的世界政治与国际关系”近日在北京举行。
与会者指出，百年未有之大变局是我们党对当今世界形势作出的重大判断。和平与发展仍是时代主题，但不稳定性不确定性更加突出。我国发展仍处于重要战略机遇期，在大变局中更加需要保持定力、增强信心，集中精力办好自己的事情，同时努力营造良好外部环境。在国际关系领域，中国提出构建新型国际关系、构建人类命运共同体，倡导共商共建共享，推动文明交流互鉴等，为解决人类面临的共同挑战、推动世界和平与发展提供了中国方案。我国国际关系研究者应立足中国外交实践，深入阐释其历史逻辑与现实基础，用中国理论、中国话语来研究大变局中人类共同面对的问题，阐释中国方案、展现中国智慧，推动国际关系理论创新发展。
《 人民日报 》（ 2019年06月10日 09 版）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】