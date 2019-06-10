用自己的话语解释世界（信息快递）

对外经济贸易大学主办的“第五届对外经济贸易大学国际政治经济高端论坛——转型过渡期的世界政治与国际关系”近日在北京举行。

与会者指出，百年未有之大变局是我们党对当今世界形势作出的重大判断。和平与发展仍是时代主题，但不稳定性不确定性更加突出。我国发展仍处于重要战略机遇期，在大变局中更加需要保持定力、增强信心，集中精力办好自己的事情，同时努力营造良好外部环境。在国际关系领域，中国提出构建新型国际关系、构建人类命运共同体，倡导共商共建共享，推动文明交流互鉴等，为解决人类面临的共同挑战、推动世界和平与发展提供了中国方案。我国国际关系研究者应立足中国外交实践，深入阐释其历史逻辑与现实基础，用中国理论、中国话语来研究大变局中人类共同面对的问题，阐释中国方案、展现中国智慧，推动国际关系理论创新发展。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 09 版）

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)