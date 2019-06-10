济南海外高层次人才双创大赛欧洲区决赛在德国举行

人民网汉堡6月9日电 （记者花放）当地时间8日下午，“中国济南海外高层次人才创新创业大赛”欧洲地区决赛在德国北部城市汉堡举行。

本次大赛由济南市人才工作领导小组办公室和济南高层次人才发展促进会联合主办，聚焦大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药与医疗康养、现代高效农业等四大领域，分为欧洲、美洲、亚洲、澳洲、中国南方、中国北方等六个赛区，总决赛将于7月份在济南举行。

济南市委组织部副部长韩洪强介绍，近年来，济南市实行更加积极、更加开放的人才引进政策，面向海外引进高层次人才。在去年举办的首届大赛中， 就有96个海外原创型科技项目去往济南参赛，目前已有40个项目落地孵化。

中国驻汉堡副总领事王玮在致辞中指出，科技创新合作一直是推动中德两国关系持续向前发展的重要力量，希望能借在汉堡举办本次欧洲区决赛的机会，能进一步强化济南和汉堡的互动，为双方增进相互交流、深化务实合作、激发创新活力、实现共同发展发挥积极作用。

大赛欧洲赛区总召集人宋志伟表示，去年欧洲赛区便取得了可喜成绩，已有5个优质项目在济南成功落地，还有多个项目正在商讨落地的进程中。而今年，更是在短短的两个月内，就征集到了来自22个参赛国的145个优质项目。

共有70个项目通过海选后获得了参加本次欧洲赛区决赛的资格。最终，包括“智能制造背景下嵌入式软件质检平台”“等离子快速融合技术”“洁净肽技术”“华芯田园全自动智能水培种植系统”这四个一等奖在内的30个项目在路演和评比中脱颖而出，获得了总决赛入场券。

总决赛中胜出的项目将获得济南市政府的政策支持和各类创新创业基金支持。拥有自主知识产权和良好产业化前景、高精尖人才的团队和项目将重点引进。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)