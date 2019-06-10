推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

中白工业园园区一期工程基础设施即将全面完成。图为园区内的华商商务中心。

本报记者 殷新宇摄

中国（广东）—乌干达国际产能合作工业园化肥厂内的工人。

本报记者 吕 强摄

共建一带一路将助力吉布提实现新愿景

（吉布提）马哈茂德·阿里·优素福

共建“一带一路”倡议为全球多边合作与发展提供了平台和机遇。近6年来取得的成绩说明，共建“一带一路”凝聚了各方的共同意志和行动。我们希望这些互利合作帮助吉布提早日摆脱贫困，让更多的吉布提民众过上好生活。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开启了共建“一带一路”新阶段。在这次论坛上，明确了共建“一带一路”的发展方向，即要走向高质量的联动发展，让所有参与国实现共同发展。

共建“一带一路”倡议为全球多边合作与发展提供了平台和机遇。当前，经济全球化进程遭遇困难，全球治理体系面临多重挑战。共建“一带一路”给我们提供了解决问题的钥匙和思路。近6年来，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，内涵在不断丰富和拓展，吸引了越来越多的国家参与其中。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，不论是国家政要还是专业嘉宾出席人数，远远超过了首届。这足以证明共建“一带一路”已经深入人心，正凭借其朝气蓬勃、高效务实的魅力吸引世界瞩目和支持。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛再次向世界发出一个明确的声音，即开展多边对话、深化务实合作、谋求互利共赢，这是以实际行动构建开放型世界经济。对参与国家，尤其是吉布提这样的非洲发展中国家来说，意义更加重大。今年恰逢吉中建交40周年。吉中两国一直保持着非常良好的战略伙伴关系。如今，不少共建“一带一路”项目在吉布提落地开花。非洲大陆最长的跨国电气化铁路——亚吉铁路便是重要硕果之一。该铁路不仅扩大了吉布提港的辐射范围，改善了当地基础设施环境，还带来一大批先进科技和管理理念。这对欠发达的吉布提来说非常重要。因为知识共享、技术共享、理念共享，是真正的“授人以渔”，能让吉布提民众掌握技能、加快独立自主发展，实现可持续发展。

共建“一带一路”通过一条条线路把世界各国联系起来。这些线路就好比人身体上的血管，为参与共建“一带一路”各方输送“养料”，带去福祉和发展。近6年来取得的成绩说明，共建“一带一路”凝聚了各方的共同意志和行动。本届高峰论坛上，更多符合高质量发展的合作项目不断走深、走实。比如，我们又擘画了亚的斯亚贝巴—吉布提铁路经济走廊及沿线工业园。

2014年，吉布提提出“2035愿景”计划，希望将吉打造成地区性航运中心和商业中心。共建“一带一路”将助力吉布提实现新愿景。共建“一带一路”同“2035愿景”计划对接，意味着吉中双方在基础设施、贸易往来、人员交流等方面扎实地开展更多项目建设。我们希望这些互利合作帮助吉布提早日摆脱贫困，让更多的吉布提民众过上好生活。

（作者为吉布提外交与国际合作部长，本报记者李琰采访整理）

共建一带一路提供了合作共赢的重要平台

（格鲁吉亚）盖纳迪·阿维拉泽

格鲁吉亚是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一。沿线国家通过共建“一带一路”，为了共同的目标携手努力，推动贸易和投资自由化便利化、加强互联互通。共建“一带一路”为世界提供了一个不可多得的、合作共赢的重要平台。

格鲁吉亚是最早积极响应共建“一带一路”倡议的国家之一。共建“一带一路”能让各参与方获得共赢，我们看到了其中蕴含的无限机遇。

2017年5月，格中两国签署自由贸易协定，这是欧亚地区国家与中国达成的首个自贸协定。如今，中国商品在格鲁吉亚市场上越来越多元化、中国品牌越来越响亮。格鲁吉亚的矿泉水、红酒等优质产品也进入了中国市场。贸易数据上升的背后，是共建“一带一路”的扎实推进。未来，如何进一步加强政策支持、消除贸易壁垒，是格中双方在共建“一带一路”框架下继续努力的方向。

共建“一带一路”是一项实实在在的事业。在全球经济复苏乏力、贸易壁垒增加的背景下，沿线国家通过共建“一带一路”，为了共同的目标携手努力，推动贸易和投资自由化便利化、加强互联互通。虽然格鲁吉亚的经济体量不大，但格中双方在贸易、投资、旅游等领域的合作成果显示，不同大小的经济体之间可以平等交流、务实合作、共同发展。这生动地诠释了共建“一带一路”的互利共赢精神。

通过共建“一带一路”，中国经济的开放程度不断提升，与世界其他国家的合作越来越丰富。中国已经成为公平、有序的多边世界经济体系的重要建设者。我参加了两届“一带一路”国际合作高峰论坛，亲身体会到共建“一带一路”在走深、走实。共建“一带一路”为世界提供了一个不可多得的、合作共赢的重要平台。

格鲁吉亚与区域及周边十几个国家都签署了不同类型的自贸协定，中国也将从格中合作中享受到这些协定带来的便利。格鲁吉亚也在努力改善交通运输条件，希望在共建“一带一路”上继续发挥连接欧亚的枢纽作用，并且带动区域内其他国家更好地参与共建“一带一路”。中欧班列取道格鲁吉亚，全程时间可缩短至10到12天。格鲁吉亚正在努力改善基础设施，以便为更多来往于中国和欧洲之间的货运班列服务。

（作者为格鲁吉亚经济与可持续发展部副部长，本报记者曲颂采访整理）

共建一带一路为阿富汗带来巨大发展机遇

（阿富汗）阿基马尔·艾哈迈迪

共建“一带一路”倡议是中国为世界提供的平等互利、合作共赢的公共产品，与联合国2030年可持续发展议程高度契合。我们相信，共建“一带一路”将进一步推进阿富汗的稳定与发展。

在经济发展不确定因素增多、全球经济增长放缓的背景下，共建“一带一路”推动经济全球化朝着更加开放、包容的方向发展。从全球治理层面来看，共建“一带一路”倡议是中国为世界提供的平等互利、合作共赢的公共产品，与联合国2030年可持续发展议程高度契合，我们对此十分支持。

共建“一带一路”有助于解决包括阿富汗在内的许多发展中国家面临的基础设施投资缺口问题。近6年来，随着共建“一带一路”不断推进，中国支持许多基础设施严重匮乏的国家改善了当地的基建水平，使这些国家可以更好地利用当地自然资源。这不仅促进了当地经济发展，也推动了全球经济的稳定与复苏。

作为规模巨大的世纪工程，共建“一带一路”为阿富汗带来巨大发展机遇。阿富汗总统阿什拉夫·加尼曾提出，阿富汗作为内陆国家，发展的主要目标之一是将内陆国这一地理制约转变为机遇。过去，由于地理限制，中亚地区的货物运输非常困难。如今，共建“一带一路”改善了阿富汗及周边邻国的交通状况，其北部修建了与中国相连接的铁路，我们可以通过铁路出口更多货物。共建“一带一路”与阿富汗的发展理念相契合，给中亚地区带来了许多经济发展的潜力与机遇，阿富汗的营商环境得到极大改善。

习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中提到，中国将在更广领域扩大外资市场准入。中国继续扩大改革开放的信心与决心令我们倍受鼓舞。2018年，阿中双边贸易额达6.9亿美元，同比增长27%，其中阿富汗松子等农产品大量出口中国。阿富汗农业资源丰富，随着中国对外开放进一步扩大，我们期待更多阿富汗农产品进入中国市场。

阿富汗一直在探索更多与中国的合作机会。目前，一些中国公司在阿富汗投资修建公路等基础设施项目，阿政府将努力建立健全当地各项安全措施与机制，以便提供更好的营商环境。太阳能及其他可持续性基础设施项目的建设，也是阿中共建“一带一路”的合作重点之一。阿富汗期待与中国开展更多的讨论与交流，尽快让一系列计划中的项目落地生根，造福当地民众。我们相信，共建“一带一路”将进一步推进阿富汗的稳定与发展。

（作者为阿富汗工商部代理部长，本报记者张矜若采访整理）

塞尔维亚经济社会发展与共建一带一路密不可分

（塞尔维亚）西尼沙·马利

共建“一带一路”给参与各国带来了更完善的基础设施、更多的就业、更强劲的经济发展。中国的更高水平对外开放，将为世界经济带来更多发展良机。塞尔维亚希望同中国一道，共同反对保护主义，推动自由贸易，促进经济全球化发展。

塞尔维亚积极支持共建“一带一路”。2015年，塞尔维亚与中国签署《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》。参与共建“一带一路”给塞尔维亚的经济社会发展带来了巨大、积极的影响。

2014年，塞尔维亚公共债务高企，经济出现负增长。同中国签署共建“一带一路”合作协议后，我们在基础设施领域吸引了大量中国投资。不少中国企业来到塞尔维亚，为塞经济发展注入了活力，也让当地民众受益良多。2018年，塞尔维亚的国内生产总值增速达4.3%，排在欧洲前10位，同时失业率大幅降低。我认为，塞尔维亚经济社会发展与共建“一带一路”密不可分。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛日前成功举办。我在现场认真聆听了习近平主席在开幕式上的主旨演讲。几乎所有与会代表在描述“一带一路”建设时，都用了“让世界更加繁荣、更加稳定”等词汇，对此我非常赞同。共建“一带一路”给参与各国带来了更完善的基础设施、更多的就业、更强劲的经济发展。塞尔维亚正在建设的E763高速公路、贝尔格莱德环城公路等项目都是“一带一路”合作的体现。

习近平主席表示，中国将采取一系列重大改革开放举措，加强制度性、结构性安排，促进更高水平对外开放。我对此高度赞赏。中国的更高水平对外开放，将为世界经济带来更多发展良机。比如，2016年，河钢集团收购陷入困境的斯梅代雷沃钢厂，不到一年就使这家百年老厂扭亏为盈；中国的玲珑轮胎公司在塞尔维亚设立工厂，为当地创造不少就业岗位。我们希望吸引更多的中国企业来塞投资兴业，进一步推动双方经贸往来。

在推动开放、透明的经济发展，建设共荣共享的社会方面，塞尔维亚和中国有着相同的理念。塞尔维亚希望同中国一道，共同反对保护主义，推动自由贸易，促进经济全球化发展。共建“一带一路”不附加任何条件，是开放、透明的。这让我们看到了中国惠及世界的举措和担当。在合作过程中，无论国家大小，中国一律平等相待。我们感受到了中国的真诚和热情。参与共建“一带一路”有利于塞尔维亚发展。

不久前，我们与华为等中国高科技企业代表座谈，期待未来在5G领域同中国展开合作。塞尔维亚很重视同中国深化合作，希望引进中国高新科技，也期待更多中国投资。

我们非常有兴趣同中国开展第三方市场合作。中国可以借助在塞尔维亚投资更好地进入欧洲市场。我相信，在共建“一带一路”合作道路上，塞中两国互利共赢的前景将更加广阔。

（作者为塞尔维亚财政部长，本报记者王海林采访整理）

教育交流夯实共建一带一路民心基础

（白俄罗斯）伊琳娜·阿纳托利耶夫娜

共建“一带一路”离不开民心相通。教育交流有助于加深白中两国民众之间的信任与了解，为经济和政治上的互动创造更为坚实的基础。白中两国在教育领域有很多契合点，相信在共建“一带一路”合作框架下，未来两国教育文化交流将更加频繁，务实合作再上新台阶。

中白工业园被誉为丝绸之路经济带上的明珠。从动工开始，它所取得的每一步成绩，都吸引着我的目光。我把为中白工业园培养更多优秀人才看做自己的工作职责。共建“一带一路”离不开民心相通。我深信，教育交流有助于加深白中两国民众之间的信任与了解，为经济和政治上的互动创造更为坚实的基础。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的主旨演讲上，习近平主席强调，“要积极架设不同文明互学互鉴的桥梁”。语言是了解一个国家的钥匙。白俄罗斯政府非常重视推广汉语，教育部专门制定了2017年到2020年中国语言学习和教学系统发展战略，以满足白俄罗斯民众学习汉语和从事汉语教学的需求。

在白俄罗斯发展汉语教学最初并不容易，没有合适的教材，汉语教师也非常缺乏。经过白中双方的不断努力，我们培养了本土的汉语老师，25所普通中学把中文作为教学科目，还有7所中学开设了中文选修课程。不仅如此，这些学校用上了我们自己编写的汉语教材以及毕业考试和集中测试用的试卷。另有14所白俄罗斯高等教育机构开设了中文课程，明斯克国立语言大学2018年也成立了中文系。

白俄罗斯已经开设4所孔子学院及多个孔子课堂。今年，我们举办了第二届大学生汉语奥林匹克竞赛和以汉语为主题的大学生论文竞赛。令人高兴的是，在中国的大学里也已经开设9个白俄罗斯语言文化研究中心。白中两国文化交流互动日益密切。

人们常说，想更好地了解一个国家，需要去那里走走看看；想熟悉一个国家的文化和教育，就要去当地学习。随着共建“一带一路”不断推进，目前有近1000名白俄罗斯青年在中国留学，有3000多名中国留学生在白俄罗斯高校里深造。

白中两国将今年定为“白俄罗斯教育年”。在这一框架内，两国教育部计划开展更多的青年学生交流活动，包括举行文化和历史论坛、文艺汇演、科研会议等。我们希望以多视角发现中国，同时向中国民众展示全新的白俄罗斯。为此，我们还实施了“白俄罗斯教育地图”项目，旨在通过多种多样的活动，使普通中国民众、企业和媒体对白俄罗斯的教育机构有更深入的了解。

白中两国在教育领域的互利合作潜力巨大，白俄罗斯高等教育机构与中国大学已签订了350多项直接合作协议，包括联合教育项目、学术交流和共同建立实验室等。

中国在教育和文化领域有不少经验值得白俄罗斯借鉴。例如，中国科研机构的研究和创新，很多成果都能运用到实际的经济活动中，这种产学研之间的高效率合作，值得我们学习。白中两国在教育领域有很多契合点，相信在共建“一带一路”合作框架下，未来两国教育文化交流将更加频繁，务实合作再上新台阶，夯实共建“一带一路”民心基础。

（作者为白俄罗斯教育部第一副部长，本报记者殷新宇采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 17 版）

(责编：岳弘彬)