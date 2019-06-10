法国举办第二届汉语水平考试留学就业展

据新华社巴黎6月8日电 （记者陈晨）法国第二届汉语水平考试（HSK）留学就业展8日在法国国立东方语言文化学院开幕，吸引汉语学习者、汉语水平考试考生和家长等1800余人参加。

本次活动将汉语水平考试与中国大学推介、中国企业就职招聘结合起来。当天，1516名法国学生参加了汉语水平考试。留学就业展则汇集了众多中国知名大学和企业，为法国汉语学习者提供中国留学和课程咨询以及就业和实习平台。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 16 版）

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