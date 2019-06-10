法国举办第二届汉语水平考试留学就业展

据新华社巴黎6月8日电 （记者陈晨）法国第二届汉语水平考试（HSK）留学就业展8日在法国国立东方语言文化学院开幕，吸引汉语学习者、汉语水平考试考生和家长等1800余人参加。
本次活动将汉语水平考试与中国大学推介、中国企业就职招聘结合起来。当天，1516名法国学生参加了汉语水平考试。留学就业展则汇集了众多中国知名大学和企业，为法国汉语学习者提供中国留学和课程咨询以及就业和实习平台。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】