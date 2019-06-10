埃菲尔铁塔的创新价值（环球走笔）

今年是埃菲尔铁塔建成130周年。1889年，当高达300米的铁塔在巴黎正式落成时，正值法国大革命100周年，这座“象征19世纪技术成果的作品”荣登当时世界最高建筑的宝座，也在此后一个多世纪时间里成为法国的象征。

1.8万个锻造铁件，250万个铆钉，总重量达1万吨。如今，钢铁结构的建筑物在生活中并不鲜见。但追溯历史，19世纪下半叶，第二次工业革命像一台大功率马达，将世界工业发展推入“钢铁时代”——全球钢铁产量大幅提升，铁路、钢结构桥梁不断延伸，技术的发展为建造一座史无前例的高大铁塔带来了可能。

5000多张图纸，仅用26个月时间一次性建成，桥梁工程师出身的建筑师埃菲尔功不可没。他将桥梁建筑业的最新材料和技术应用于铁塔的设计和建造，而埃菲尔铁塔由水泥和钢材筑成的4个底座，也为日后钢筋混凝土技术发展奏响了序章。尽管在建造之初由于人们的担忧而颇受非议，这座庞然大物呈现在世人面前仍旧轰动一时，并理所当然跃升为法国新地标。现在，它每年迎接世界各地慕名而来的游客700万人次。

设计合理、计算精确、体态轻盈，埃菲尔铁塔是当之无愧的19世纪先进技术集大成者。但是，能够让埃菲尔铁塔长久屹立于塞纳河畔的，不仅仅因为它的时代意义和新的美学概念，更重要的是它作为法国历史见证者和参与者的特殊身份。

法国当时建塔的初衷只是为1889年的巴黎世博会提供观景台，而且计划在使用20年后拆除。时至1914年，法国人仍在争论要不要拆除已经“超期服役”的铁塔。但一战爆发改变了铁塔的命运，埃菲尔铁塔被安装上无线电天线和发射器，并在著名的马恩河战役中借助“新功能”阻挡德国的进攻而立下赫赫军功。从此，拆除之事再也没有提上日程。不仅如此，埃菲尔铁塔还曾被用作气象观测站、航空通信台、电台和电视信号发射站，并频繁出现在小说、电影、各种国际会议的标志以及世界各国游人的相机里。如今，埃菲尔铁塔估算价值超过4000亿欧元，接近法国经济总量的1/5，成为欧洲“最值钱”的文化地标。

在急速转型的世界中，新材料新技术新思想层出不穷。埃菲尔铁塔之所以能够矗立130年，在于它是一个缩影，代表着如何实现技术、艺术和实用性的统一。历史不断向前，时代需要推陈出新。全钢结构的建筑很快被钢筋混凝土替代，但新旧交替大浪淘沙之中，埃菲尔铁塔如同每一个革新性的历史注脚一样，或许可以启迪人们用怎样的精神去创新，用怎样的勇气去面对质疑，用怎样的心态去面对新事物，又用怎样的智慧掌控新技术。如此，面对未来层出不穷的技术变革，或许可以不那么焦虑。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 16 版）

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