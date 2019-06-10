“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥决赛落幕

本报墨西哥城6月9日电 （记者刘旭霞）第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥赛区决赛7日在首都墨西哥城举行。本次比赛由中国国家汉办、中国驻墨西哥大使馆和墨西哥城孔子学院联合举办。共有11名来自墨西哥4所孔子学院、3所当地学校的中学生选手进入决赛。

当天决赛设有中文演讲、才艺表演和知识问答3个环节。选手们在演讲中纷纷表达出对相关中国话题的深刻理解。才艺表演环节中，选手们带来的中国功夫、葫芦丝、剪纸、水墨画、情景剧等表演引来评委和观众的阵阵掌声。

最终，来自墨西哥尤卡坦自治大学孔子学院的玛丽亚·伊万获得冠军。她表示，学习中文既是挑战更是机遇。热爱中国文化的她希望成为墨中文化使者，推动两国开展更多交流。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 16 版）

(责编：岳弘彬)