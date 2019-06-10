“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥决赛落幕

本报墨西哥城6月9日电 （记者刘旭霞）第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛墨西哥赛区决赛7日在首都墨西哥城举行。本次比赛由中国国家汉办、中国驻墨西哥大使馆和墨西哥城孔子学院联合举办。共有11名来自墨西哥4所孔子学院、3所当地学校的中学生选手进入决赛。
当天决赛设有中文演讲、才艺表演和知识问答3个环节。选手们在演讲中纷纷表达出对相关中国话题的深刻理解。才艺表演环节中，选手们带来的中国功夫、葫芦丝、剪纸、水墨画、情景剧等表演引来评委和观众的阵阵掌声。
最终，来自墨西哥尤卡坦自治大学孔子学院的玛丽亚·伊万获得冠军。她表示，学习中文既是挑战更是机遇。热爱中国文化的她希望成为墨中文化使者，推动两国开展更多交流。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】