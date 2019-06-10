中国原创歌剧《鉴真东渡》在洛杉矶上演

本报洛杉矶6月9日电 （记者王如君）由中国江苏省演艺集团出品的原创史诗歌剧《鉴真东渡》8日在美国洛杉矶帕萨迪纳剧场上演，以西方歌剧的艺术形式生动讲述了东方流传千年的文化交流佳话。

《鉴真东渡》以唐代高僧鉴真大师应日本遣唐僧邀请，先后6次东渡日本的史实为题材，艺术地再现了鉴真在历经海难、罹患疾病等5次失败后，最终成功东渡日本，传授佛法与中国文化。

中国驻洛杉矶总领事张平在致辞中说，鉴真东渡是中国古代与其他国家不同文化和文明之间交流互鉴的生动写照。这段故事虽然发生在唐代，但对当今世界有重要的现实意义。我们应学习鉴真东渡的精神，加强不同文化之间的交流对话，共同进步。

这部歌剧于8日和9日在洛杉矶演出两场，随后于22日和23日在纽约林肯中心公演两场。

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 16 版）

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