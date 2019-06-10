中国品牌商品（中东欧）展近日在匈牙利首都布达佩斯闭幕。展会由中国商务部主办。为期3天的活动旨在进一步深化中国与中东欧国家经贸合作，提升中国品牌商品在中东欧国家的影响力。

本次展会吸引了来自中国14个省市的329家企业参展。参展企业行业类别涵盖了综合性工业、文化贸易、出口贸易为主的三大板块的15个行业。此外，还有来自匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚等10个国家的60多家企业组成的中东欧展区。

“每年的中国品牌商品展我都来。今年无论是展台数量还是产品种类，都是历届中规模最大的。”匈牙利的运动服装品牌采购商奥列弗对记者说。

“中国品牌商品（中东欧）展最初的定位是一个机电产品为主的工业展会，但近年来参展的中国品牌更加丰富。今年与民生直接相关的企业数量增长很多，吸引了大量采购商和当地民众。”中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江说。

无论是来自安徽的豆制品还是来自山西的脱水蔬菜；无论是来自宁波的LED灯还是来自甘肃的中医药产品……中国各省市展出的特色产品吸引了大批中东欧国家的采购商前来咨询合作，有些展品甚至在开幕不久就被商家预订一空。

文创产品和服务贸易成为本次品牌商品展的一大特色。手工艺品、文化出版物等各种文创类产品的展台前人头攒动。网红产品“故宫口红”的展台就受到当地民众热捧，并签下了来自多个国家的订单。

匈牙利是欧洲第一个为中医药立法的国家，中医药产品在匈牙利有深厚的民众基础，在这次展会上，来自不同省市的参展团都推出了各具特色的中医药品牌展台，从中医理论到中医教育，从中药成药到针灸技巧，通过不同侧面向当地民众展示中医药的博大精深。

“商品是贸易的载体，也是文化的载体。今年的中国品牌商品展上，我们为了满足当地民众的需求，提升了文化类企业和品牌参展的数量，本次展会的文化气息更浓厚，也借此机会向中东欧国家展示中国品牌的内涵和底蕴。”山东省商务厅副厅长吕伟说。

“‘一带一路’极大推动了沿线国家和地区的贸易发展。不同商品的往来贸易，把不同地区、不同民族联系在了一起，提高了人们的生活水平，也推动了人类文明的进步。这次展会，是中国与中东欧国家务实合作的缩影。”匈牙利总理首席顾问索奇·盖佐说。

今年的中国品牌商品（中东欧）展不仅是中东欧国家了解中国商品的平台，也是中东欧国家展示自己商品的平台。据了解，今年中国品牌商品展上的中东欧展区有食品、工艺品、饮料、酒类等十大细分行业，都是各国最具特色的优势商品。它们中有的已经在中国进行销售，有的则是希望能够进入中国市场，中国品牌商品展是他们接触和了解中国市场最直接的渠道。

米兰·科尔斯托维克是来自塞尔维亚一家矿泉水品牌的出口销售经理，这是他第二年参加中国品牌商品展，他对记者表示，他们的矿泉水矿物质含量和种类都非常丰富，在欧洲市场上销量非常好。“我非常希望能够参加中国今年的进口博览会，把我们的产品介绍到中国去。”科尔斯托维克说。

本次中国商品展期间，来自中国和匈牙利的跨境电商品牌成为重要的展示和交易平台。“线上与线下相结合已经成为当前国际贸易的重要形式。未来中国品牌也要借助数字化渠道，更直接地与外商建立联系，找到一条既适应数字化贸易特点和需求，又符合当地贸易需求的路子。”吴江说。

（本报布达佩斯电）

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 16 版）

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