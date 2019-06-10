“一带一路助推全球物流业发展”

在慕尼黑国际物流博览会上，外国客商正在了解中欧班列产品。

本报记者 李 强摄

外国客商正在渝新欧公司展台前了解中欧班列产品。

本报记者 李 强摄

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为期4天的慕尼黑国际物流博览会6月7日在德国慕尼黑会展中心落幕。数字化、人工智能、中欧班列等成为本届博览会的热门话题。博览会共吸引全球约2300家参展商，其中60余家来自中国，是欧盟国家外的第一大参展商。与会人士认为，共建“一带一路”给欧洲和中国企业创造了双赢机会，期待更多中国物流企业前来参展。

两年一届的慕尼黑国际物流博览会创办于1978年，是全球物流行业第一大展会。作为世界顶级的运输物流盛会，展会囊括物流服务、信息技术和供应链管理等各个相关领域。

“数字化是未来物流业发展的关键”

在虚拟现实眼镜和动感座椅的双重模拟下，德国邮政集团展台工作人员本杰明·施瓦姆正在体验叉车失稳情况。他迅速调整方向盘与操纵杆，直至视野重新平稳、屏幕警报解除。“这样的应激培训有惊无险，在叉车司机培训初期既能提高安全性、减少成本，又不影响学习效果。”摘下虚拟现实眼镜的施瓦姆表示。

一个集装箱可以有多智能？在荷兰鹿特丹港务局展台，一个展示集装箱或倾斜、或摇摆，模拟着“漂泊”在海上的智能集装箱。就在上个月底，一个智能集装箱与其他41个普通集装箱一同随着货轮从鹿特丹港口出发，将记录未来两年船上的各种信息。该智能集装箱装有各类传感器、测量设备和太阳能电池板，可以测量空气质量、集装箱内外气候情况、集装箱内物体的运动、噪音、气味等几乎所有环境变量，还可以准确定位。

鹿特丹港务局官员拉德马克表示，海运集装箱在装载和卸载期间，会从雷达中消失，最长“消失”时间可达数周。以从新加坡运往鹿特丹的集装箱为例，一路上要涉及30多个国家的海关规则，过程复杂。智能集装箱技术如果能进一步推广，将为打击走私犯罪，尤其是毒品走私，提供全新解决思路。

本届博览会从各个方面展现了物流行业的数字化发展趋势。硬件方面，有可以自动跟随拣货员、穿行于仓库中的无人驾驶载货小车，可以自主装卸货物的快递无人机，在大型货仓内用于扫描货物条形码的扫描无人机；软件方面，有物流云平台解决方案，基于可穿戴指环、增强现实智能眼镜技术的视觉分拣方案……

数字化既是机遇，也是挑战。德国联邦信息技术、电信和新媒体协会日前公布的一项调查结果显示，79%的货运公司将数字化视为物流领域的最大挑战。虽然绝大多数企业都不否认数字化带来的好处，但只有少数应用了人工智能、区块链或3D打印技术。阻力主要来自高人才成本、技术工人储备不足和激烈的国际竞争。

“数字化是未来物流业发展的关键。”德国联邦交通和数字基础设施部部长安德烈亚斯·朔伊尔在博览会期间表示，人工智能、5G移动通信标准将是未来物流业的关键技术。为此，德国联邦政府今年计划投资170亿欧元，为物流数字化打造设施基础，提供人员培训保障。

“保护主义与国际物流行业潮流逆向而行”

“物流是推动全球贸易的车轮，并且很大程度上依赖于信息共享和国际合作。”慕尼黑会展中心总经理斯特凡·鲁梅尔表示。

在本届博览会上，德国邮政集团总裁阿佩尔强调，经济全球化为增长和发展创造了巨大机遇。贸易冲突没有赢家只有输家，给全球物流行业带来了严峻挑战。

“美国单方面向一些国家发起惩罚性关税措施，违背世贸组织多边主义精神。保护主义与国际物流行业潮流逆向而行。”荷兰一家物流云服务企业负责人马丁·科因曼对记者表示。

在英国“脱欧”等不确定因素的作用下，本届博览会备受关注。欧洲物流领军企业德莎公司表示，目前每天经由英吉利海峡隧道来往法国加莱和英国多佛的货运卡车高达1.1万辆。如果英国“无协议脱欧”，将不可避免地造成线路拥堵。增加的进口关税、实物检查以及各类繁琐程序，都将加大物流企业的支出成本和等待时间，特别是汽车和食品这类依赖快速交货的行业，受到的影响将更大。

鲁梅尔表示，英国“脱欧”对欧洲中小型物流企业将带来很大冲击。据鹿特丹港务局估计，仅在当地就有4200家贸易公司将受到波及。

目前，英国和欧盟仍就“脱欧”协议进行艰难谈判。许多物流企业纷纷采取措施，希望将影响降至最低。

“共建一带一路给欧洲和中国企业创造了双赢机会”

今年的博览会吸引了64家来自中国的企业参加，数量较上一届展会翻了一番，是欧盟国家外的第一大参展商。

“‘一带一路’助推全球物流业发展。”鲁梅尔表示，“共建‘一带一路’给欧洲和中国企业创造了双赢机会，期待更多中国物流企业前来参展。”

博览会期间还举行了“中欧班列—重振丝绸之路”和“创新发展，打造‘一带一路’国际物流新模式”两场论坛。在会展中心主会场B6展厅，中国外运集团和中铁集装箱公司的展台，吸引众多目光。在B2展厅，来自重庆、成都、长沙、合肥和苏州的中欧班列平台公司，也布置了大面积的展位。不断增加的中欧班列，令外国客商充满合作兴趣。

中国外运集团副总经理陈海容对记者介绍说，中国外运致力于打造以中欧班列为核心的国际多式联运体系，为“一带一路”沿线国家提供国际物流创新模式及专业服务。目前已开通俄罗斯、德国、波兰、白俄罗斯、捷克、越南以及中亚五国的国际班列线路，2018年中国外运作为运营平台开行的国际班列超过800列，常态化运营线路达10余条，满载率97%以上。

“一带一路”倡议和中欧班列的开行，也给德国企业带来了新的商机。前不久，德国邮政集团与中国国家邮政局合作，借由中欧班列开启了跨亚欧国际邮件运输业务，目前已经常态化。该集团中欧班列业务负责人科维茨基对记者表示，德国邮政很早就对建立欧洲与中国之间的铁路运输联系充满兴趣，“一带一路”倡议加快了这一业务的发展，目前德国邮政已经有3条常规运行的中欧班列线路。

（本报慕尼黑6月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 16 版）

(责编：岳弘彬)