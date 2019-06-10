由中国驻西班牙大使馆和西班牙伊比利亚报业集团及旗下《信息日报》共同举办的“一带一路”研讨会，日前在西班牙阿利坎特举行。当地政府官员、企业家、商会和媒体代表等百余人就如何推进两国在共建“一带一路”框架下的各领域务实合作进行了交流。

“西班牙在提高生产力、减少发展不平等、推动生态转型、提高科技水平和推进数字革命等方面积极出台举措，这与中国提出的高质量共建‘一带一路’，坚持开放、绿色、廉洁理念，实现高标准、惠民生、可持续目标不谋而合。”中国驻西班牙大使吕凡表示，期待中西双方加速战略对接，实现双方在运输、通信、信息服务、建筑、金融、跨境电子商务等领域的优势互补，让共建“一带一路”成果惠及两国人民。

“共建‘一带一路’为推动沿线国家和地区间的互联互通搭建了一个重要平台，带动了各参与方的基础设施建设和贸易投资发展，为促进全球共同发展繁荣作出了重要贡献。”伊比利亚报业集团办公厅主任伊雷内·兰萨可指出，西班牙和中国都是多边主义的坚定支持者，共建“一带一路”倡议为加强国际合作提供了开放、包容、公平的路径，是“西班牙不能错失的重要发展机遇”。举办这一研讨会正是为了让更多西班牙民众了解这一倡议，更加积极参与共建“一带一路”。

西班牙米格尔·埃尔南德斯大学教授阿隆索·奥尔特加说，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛取得了丰硕成果，参与共建“一带一路”的国家和地区越来越多、合作越来越深入，各方都切身感受到了实惠。“我看好共建‘一带一路’的发展前景，相信未来将有更多国家和地区参与其中。”

近年来，中西双方在“一带一路”框架下的合作不断深入。以“义新欧”中欧班列为例，自2014年开通至今，西班牙已有13个自治区与“义新欧”班列建立合作关系，班列累计运行约600列，运送标箱超过5万个。

西班牙参议员何塞·阿森斯·萨瓦特尔以自己所在的阿利坎特选区为例指出，出口贸易和旅游业是当地发展的支柱产业，这需要与其他国家和地区加强互联互通，扩大市场，吸引更多游客，而共建“一带一路”能在这一方面发挥重要作用。“西中双方应扩大‘一带一路’框架下合作，进一步加强经济和人文领域的联系。”

阿利坎特企业家组织联合会主席佩尔凡可多·帕拉西奥认为，共建“一带一路”为两国加深合作构建了重要的平台，两国企业可以利用这一平台建立更加直接的联系，扩大交流与沟通，推动双边投资与经贸往来。

兰萨可表示，中国和西中关系已成为伊比利亚报业集团关注的报道重点。集团今后将继续扩大关于两国共建“一带一路”合作的报道，关注共建“一带一路”给当地民众带来的机遇，进一步推动双方在“一带一路”框架下的合作。

（本报西班牙阿利坎特电）

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 03 版）

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