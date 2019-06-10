蔡奇率中共代表团访问日本

本报东京6月9日电 （记者刘军国）应日本自民党和公明党邀请，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇于6月6日至9日率中共代表团访问日本，分别会见自民党干事长二阶俊博，公明党党首山口那津男、干事长齐藤铁夫，东京奥运会及东京残奥会担当大臣铃木俊一，东京都知事小池百合子，长野县知事阿部守一，京都府知事西胁隆俊。
蔡奇表示，当前中日关系重回正轨，呈现积极发展势头。我们愿同日方一道落实好习近平主席和日方领导人达成的重要共识，加强高层交往，增进政治互信，拉紧民意纽带，密切党际、地方和奥运等领域交流合作，共同开辟两国关系新前景。蔡奇还介绍了中方对中美经贸摩擦的立场，表示中日应加强沟通和协调，共同应对保护主义、单边主义挑战，推动建设开放型世界经济，为促进亚洲和世界的发展繁荣作出重要贡献。
日方表示，日本高度重视习近平主席即将出席二十国集团领导人大阪峰会，希望以此为契机，在促进自由贸易等方面取得积极成果，并推动两国关系迈上新台阶。日方愿继续深化同中方在政党、地方、奥运、青少年等各领域交流合作，为日中关系改善发展注入新的动力。
访问期间，蔡奇还结合北京市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践，同日方深入探讨首都规划建设、冬奥会筹办、文化遗产保护利用等课题，并出席纪念北京市与东京都缔结友好城市40周年系列活动。
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