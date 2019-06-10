期待中塔关系更上一层楼（大使随笔）

应拉赫蒙总统邀请，习近平主席将于6月中旬对塔吉克斯坦进行国事访问并出席亚信峰会。这是习近平主席第二次到访“高山之国”，将成为中塔关系发展新的里程碑，掀开亚信进程崭新一页。

元首外交持续引领中塔关系高位运行。2014年习近平主席首次访塔后，中塔关系发展步入快车道，2017年两国关系提升为全面战略伙伴关系。两国元首建立紧密工作关系和深厚个人友谊，对双边关系和全方位合作作出顶层设计与战略部署，推动“一带一路”倡议与塔2030年前国家发展战略深度对接，使双边关系步入历史最好时期。

“一带一路”建设带动中塔合作走深走实。2013年习近平主席提出“一带一路”倡议后，塔方率先支持响应，并成为首个与中方签署共建合作文件的国家。中塔两国以共建“一带一路”合作为主轴，在经贸投资、能源化工、交通通信、采矿冶金、基础设施、农业和农产品加工等领域合作快速推进。目前，逾300家中资企业在塔投资兴业，助塔实施了一大批促发展、惠民生的好项目，在水泥、化工、纺织、电力、交通等领域填补了塔经济空白，对塔推进“实现能源独立、保障粮食安全、摆脱交通困境、推动工业化进程”四大发展战略提供了有力支持。

“命运共同体”理念使中塔两国心心相印。塔方高度认同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，中方坚定支持拉赫蒙总统着眼塔国家发展和民生福祉所执行的内外政策。双方无任何历史纠葛和现实矛盾，在涉彼此核心利益问题上互相支持，在国际舞台上协调配合。两国民心相通不断巩固，世代友好深入人心。中塔关系具备迈上新台阶的坚实基础，习近平主席此访必将为两国全面合作注入新动力，指引双边关系迈向更高层次。

“亚信进程”处处体现中国贡献。亚信成立27年来，为增进亚洲和平稳定和区域交流合作发挥了独特作用。中国在亚信发展历程中始终扮演重要角色，曾于2014年至2018年连续担任主席国，成功举办上海峰会、外长会等重要活动，倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，受到各方高度评价和广泛认同。中方创办亚信框架内非政府论坛、实业家委员会与青年委员会，举办多项培训与专家论坛，极大提升了亚信对话水平和国际影响。中方作为前任主席国和友好邻邦，积极支持塔方办好本次峰会。

在当前亚洲发展面临多方面复杂严峻挑战背景下，习近平主席此次赴塔出席峰会，同与会各国和国际组织领导人共商亚洲发展大计，体现了中国对亚洲、对世界的担当。中方将与包括塔吉克斯坦在内的亚洲国家一道，进一步扩大亚信影响，提升亚信整体合作水平，推动构建具有亚洲特色的安全治理模式，在亚洲日益成为全球瞩目焦点的新时代，共创亚洲更加和平与繁荣的美好未来。

（作者为中国驻塔吉克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2019年06月10日 03 版）

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